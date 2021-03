Transporte autoriza al servicio interurbano y de turismo operar durante Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

Comisionada Pyubani Williams

La comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, informó en comparecencia de prensa que las unidades autorizadas para movilizar pasajeros son aquellas que brindan el servicio interurbano y especial de turismo.

La funcionaria detalló que "únicamente estas dos modalidades del transporte terrestre van a poder movilizar a personas que se desplazarán a los diferentes puntos del país durante el feriado de la próxima semana.

Operativos

Durante su intervención, Williams manifestó que como en años anteriores, se estará presente en los operativos de manera permanente de la mano de la Comisión Nacional de Prevención de Movilización Masivas (Conapremm).

Sépalo Con relación a años anteriores, en esta ocasión no estarán permitidas las excursiones debido a la vulnerabilidad por la pandemia

También dijo que "estaremos visitando las terminales de transporte para asegurarnos del cumplimiento de las medidas de bioseguridad que las empresas van a estar brindando de manera resposansable, para evitar contagios de la covid-19 en las unidades del transporte".

De igual forma anunció que los inspectores del (IHTT) estarán en operativos en los diferentes ejes carreteros, con el objetivo de vigilar que en las unidades del transporte se cumplan con las medidas de bioseguridad, como es el uso permanente de mascarilla y alcohol gel, tanto los operadores como los usuarios.



Recordó al pueblo hondureño a no bajar la guardia ante la covid-19 y advirtió que si no se tienen los cuidados respectivos, las unidades del transporte pueden ser un foco de contagio alto.



En caso que las unidades del transporte terrestre no cumplan con las medidas de bioseguridad, el Ihtt aplicará las respectivas sanciones.