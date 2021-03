Testigo da detalles de reunión de Juan Orlando Hernández con Geovanny Fuentes

Nueva York.



Este martes se desarrolló en un tribunal de Nueva York el séptimo día del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, un supuesto narcotraficante hondureño que habría pagado coimas a políticos a cambio de su seguridad en Honduras.



En el juicio hoy participó como testigo un contador, nombrado con el pseudónimo de José Sánchez, quien aseguró que presenció reuniones con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y Geovanny Fuentes.



Las reuniones entre el mandatario hondureño y el presunto capo ocurrieron cuando Hernández realizaba su campaña presidencial en 2013.



De acuerdo al relato del contador, las reuniones se realizaron en las oficinas de Graneros Nacionales, una arrocera usada para presuntamente lavar dinero del narco.





Detalló que Hernández visitó las oficinas en varias ocasiones llegando en helicóptero, para recibir cheques mensuales de 250,000 lempiras (unos 10,300 dólares al cambio actual). Sánchez reveló que el dinero era para la campaña del presidente, quen en 2013 era el titular del Congreso Nacional.



En su relato, el contador confesó que tuvo miedo cuando entró a la oficina en la que vio al mandatario reunido con Fuentes Ramírez. "Estaba viendo al candidato a la presidencia con un narcotraficante reunido", dijo.



Reveló que en una primera reunión el supuesto capo le entregó un soborno de 15,000 dólares al entonces candidato presidencial. Sánchez detalló que fue él mismo quien contó el dinero, mientras Juan Orlando miraba su teléfono celular.





Según el contador, el presidente dijo en la reunión "seremos intocables".



Sánchez repitió una frase que ya se había escuchado en los primeros días del juicio de Geovanny Fuentes, la cual se la adjudican a Hernández. Dijo que "iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se iban a dar ni cuenta", agregó.



En su declaración ante el juez Kevin Castle, el testigo añadió que Hernández le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en que trabajaran juntos en un narcolaboratorio, y que no se preocupara ya que iban a tener protección del fiscal general Óscar Chinchilla.



Además, explicó que el movimiento de la droga se efectuaría con ayuda de las Fuerzas Armadas. "Juan Orlando Hernández dijo que para cuando Estados Unidos conociera la verdad ellos ya habrían modificado las leyes a su favor", acotó Sánchez.





El juicio de Geovanny Fuentes Ramírez está siendo seguido por varios periodistas por medio de una línea telefónica, y otros de manera presencial; sin embargo, este día los reporteros no tuvieron acceso de forma virtual cuando testificó José Sánchez, ya que los fiscales pidieron al juez que por motivos de seguridad no se transmitiera su testimonio. El testigo contó que en 2015 huyó de Honduras porque su vida estaba en peligro.



El presidente Juan Orlando Hernández aún no se pronuncia sobre las declaraciones que José Sánchez dio este día en la corte de Nueva York, aunque en ocasiones anteriores ha dicho que los testimonios de los narcotraficantes son en venganza por sus acciones contra los cárteles de la droga en Honduras.