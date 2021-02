Presidente de Honduras asegura que narcos dan "falso testimonio" en su contra

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández compareció este miércoles en el Congreso Nacional junto con el Gabinete de Defensa y Seguridad para dar a conocer un informe de avances en la lucha contra el narcotráfico, mutación de las maras y pandillas, entre otros puntos relacionados con su Gobierno.

"Hay un equipo de expertos que nos ha recomendado migrar del circuito jurisdicción anti extorsión a uno que comprenda otros delitos y actividades ilícitas, esta es una realidad que debemos combatir de frente, ya que que si no hacemos algo hoy, pronto se pueden tomar el país", comenzó diciendo el mandatario.



"Como saben y como establece nuestra Constitución, mi mandato como presidente finaliza el 27 de enero de 2022, ese día, en 11 meses, dejaré la presidencia y entregaré el mando al próximo Presidente que será elegido en noviembre. Reitero, hasta el día que deje el cargo, el 27 de enero de 2022, seguiré luchando contra los criminales porque ese es el compromiso con mi pais que he asumido y porque no conozco otra forma de vivir sino que luchar contra el mal", afirmó Hernández.

El gobernante expuso que "los narcos han encontrado lo que creen que es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los 10 mandamientos, Éxodo 20:16: ´No hablarás contra tu prójimo falso testimonio´, pero para los sicarios y narcotraficantes ni la palabra del Señor les impide apoderarse de la llave mágica, porque con ella creen que pueden destruir a todos los que luchan contra ellos".

"Es fácil olvidar cómo eran las cosas antes cuando los aviones de la droga llenaban los cielos de Honduras como insectos voladores en un día caluroso. Hace menos de 15 años la Embajada de los Estados Unidos aquí en Honduras dijo que el Gobierno de aquel entonces estaba tan estrechamente vinculado al crimen organizado que era imposible una estrecha cooperación entre las fuerzas del orden", agregó.

Puede leer: Demócratas proponen proyecto de ley para sancionar a presidente de Honduras



"Los cárteles de la droga y las pandillas operaban con impunidad y si en alguna ocasión iban a la cárcel no importaba mucho porque controlaban la cárcel. Hace menos de 10 años Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo y la extradición no existia, no estaba permitida por la Constitución", recordó.



Remarcó que también la Policía Nacional estaba corrompida y penetrada por el crimen organizado, a tal grado que según narcotraficantes confesos, se asociaron con altos funcionarios policiales para asesinar a un jefe de la unidad antidrogas, uno de estos violentos y sanguinarios grupos criminales eras "Los Cachiros".



Detalló que cuando asumió la presidencia del Congreso Nacional se aprobaron ocho leyes de seguridad que "eran odiadas y temidas por los narcos". Puntualizó que se reformó la Constitución para permitir la extradición por primera vez.

Los ministros de Defensa, Fredy Díaz y de Seguridad, Julián Pacheco, presentes en el Congreso Nacional.

"Después de que fui elegido Presidente pudimos depurar a la Policía Nacional, no solo se destituyó a más del 40% de la Policía y se destituyó a seis de los nueve altos funcionarios, creamos una comisión de ciudadanos de la sociedad civil, se les dio el poder y autoridad de determinar quiénes serían destituidos y quiénes se quedarían", remarcó.





Una persona coludida con el narcotráfico no habría aprobado la extradición ni la depuración de la Policía

Honduras ha extraditado a 24 personas imputadas y solicitadas por Estados Unidos, 15 se entregaron directamente para negociar con la DEA y cinco han sido capturados.



"Hoy ´Los Cachiros´ y otros narcotraficantes, asesinos confesos están negociando, usando la llave mágica, dicen mentiras al afirmar que los narcos podrían hacer tratos conmigo, pero son parte de su venganza. Cuando ´Los Cachiros´ fueron a Belice pidiendo un trato, lo que Estados Unidos les dijo fue que solo conseguirían un trato si podían ofrecer un testimonio que produjera acusaciones criminales y condenas de otras personas", dijo.





Los narcotraficantes encontraron la llave mágica para quedar impunes, entregarse, negociar y acusar a las instituciones responsables de que ahora estén tras las rejas

Hernández aseguró en su discurso que "Los Cachiros" querían "venganza contra el Presidente, los otros funcionarios y las instituciones que habían destruido su imperio criminal y que no harían un trato con ellos. ´Los Cachiros´ llegaron a la conclusión de que podían utilizar testimonios falsos para hacer arreglos en Estados Unidos".

Además: Panamá extradita un hondureño a EEUU por presunto narcotráfico

Los Cachiros prefirieron entregarse a las autoridades de EEUU antes de que yo asumiera el poder, porque sabían que conmigo iban a ser capturados y extraditados

"No tienen ninguna evidencia que respalde sus mentiras,´Los Cachiros´ aún no han sido sentenciados y en teoría el sistema estadounidense no otorga beneficios ni reducciones de sentencias si el testimonio es falso, sin embargo, hasta ahora no han sido sancionados por mentir, al contrario, se han visto motivados a hacerlo para reducir sus condenas, que sus familias vivan impunemente en Estados Unidos y que se hayan quedado con una buena parte de sus sangrientamente ganancias", insistió.



El Presidente también se refirió a la cooperación con países aliados para reducir el paso de cocaína, el cual "fue de 87% al 4%, solo en 2020 de acuerdo con los datos de la Fuerza de Tarea Conjnta Comando Sur".

Durante su comparecencia lamentó que "esta lucha tenga un alto precio: valientes policías, soldados, fiscales y jueces dieron su vida en esta lucha contra el crimen. Los narcos intentaron varias veces asesinarme, ellos fallaron, ahora quieren ver si lo que sus sicarios no pudieron lograr se puede lograr de otra manera, con la llave mágica", aseveró.