Sectores lamentan el fallecimiento de David Romero

Tegucigalpa.



El periodismo de Honduras se vuelve a vestir de luto. Este sábado perdió la batalla contra la Covid-19 el periodista y director de Radio Globo, David Romero Ellner.



"Sabíamos que iba a suceder, pero con mi padre queda un legado increíble; mi padre no muere hoy y vive su leyenda el día de hoy, deja un trabajo a los periodistas", expresó acongojada su hija Paola Guevara.



Con tristeza el periodista Gustavo Blaco de Radio Globo dijo que acababan de finalizar el noticiero matutino cuando recibieron la llamada de Lidieth Díaz, esposa de David Romero, para informarles el fallecimiento de su director y que transmiteran la notica como última hora.





Contó que lo último que habían conocido del estado de salud de Romero Ellner es que ayer estaba mejorando. "Nos dio alegría, pero esta tristeza que sentimos hoy es muy grande. Se nos va el director y la persona que me trajo a esta casa de radio", expresó.



David Romero Ellner tenía enfermedad base, por lo que la Covid-19 complicó su estado de salud con problemas renales y pulmonares. "Luchó por casi 15 días tras dos paros cardiorespiratorios y soportó la diálisis", recordó Gustavo Blanco.



Marvin Ortiz, periodista que durante 11 años trabajó bajo la dirección de David Romero, dijo que fue él quien recibió la noticia por parte de la esposa del director de Radio Globo. "Teníamos la esperanza que pudiese recuperarse pero Dios quiso lo que ha sucedido. Se apaga una voz que nos acostumbró a no tenerle miedo a nadie si la verdad estaba de nuestra parte", dijo Ortiz.





Ortiz se quebrantó en llanto al recordar que el pasado mes de febrero visitó a David Romero en el batallón donde estaba privado de libertad: "Me dio un gran abrazo, pero no sabía que después de eso no lo iba a volver a ver", lamentó.

Periodistas y políticos lamentan muerte de David Romero

En redes sociales distintos sectores de la sociedad hondureña escribieron condolencias por el fallecimiento por Covid-19 de David Romero.

Colegio de Periodistas: "El CPH lamenta la muerte de David Romero Ellner, director de @RADIOGLOBOHN, y transmitimos a su esposa Lidieth Díaz nuestras sinceras muestras de pesar. La @CIDH y la @RELE_CIDH habían planteado desde hace tiempo al Estado de Honduras su pronta liberación".





Manuel Zelaya, expresidente de Honduras: "La muerte de DAVID Romero es un asesinato del régimen de “Joh”. Valiente Peridiodista, que nos defendió en el GOLPE Militar. Denunció saqueo al Seguro Social y se dio orden de pena injusta y no sacarlo de la cárcel hasta que se infectó COVID 19 . DRE; Mártir de la dictadura".



Doctor Carlos Umaña: "Nuestro más sentido pésame a la familia y amistades del Periodista David Romero. El ihss estará siempre agradecido por su valentía al denunciar el desfalco que fue objeto nuestra institución".



Doris Gutiérrez, diputada: "Lamento mucho la muerte del Lic David Romero. Fue muy valiente al denunciar la corrupción en este país".





Jorge Aldana, periodista: "Descanse en paz nuestro colega #DavidRomero. Desde el golpe de estado libramos luchas con la resistencia opopular en las calles y en los micrófonos. Se fue de frente contra la corrupción en el IHSS, lo que encendió la llama de las antorchas. ¡Hasta pronto, David Romero!".



Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH: "Lamentamos la muerte de David Romero Ellner, director de @RADIOGLOBOHN, y transmitimos a su esposa Lidiet Díaz nuestras sinceras muestras de pesar. La @CIDH y la @RELE_CIDH habían planteado al Estado de Honduras su liberación".



Jorge Cálix, diputado: "Descanse en paz valiente periodista, #DavidRomero. Gracias a su voz los hondureños conocimos de muchos escándalos de corrupcion de la dictadura, entre ellos el del IHSS. Se fue luchando, sin duda deja un vacío en el periodismo investigativo y la radio en #Honduras".





Carolina Lanza, periodista: "Hoy nuevamente el Periodismo en Honduras está de luto , con el fallecimiento del periodista David Romero #QDDG , Mi más sentido pésame Para su esposa , familia , compañeros , que Dios les brinde la paz, consuelo, fuerza en este momento tan difícil".



Cesia Mejía, periodista: "Muere el periodista David Romero, director de Radio Globo. Falleció por Covid en el tórax. Y creer que al inicio creían “era show” cuando familiares exigían se le atendiera porque tenía complicaciones en la cárcel. Fue remitido el pasado 5 de julio tras un paro respiratorio".



Aldo Romero, periodista: "Lamentando la muerte del colega David Romero. Solidario con su familia".