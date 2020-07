Muere Pablo Gerardo Matamoros, jefe de prensa de HCH, por coronavirus

Tegucigalpa.

Pablo Gerardo Matamoros, jefe de prensa del canal HCH, murió a los 54 años este jueves en una clínica privada de Tegucigalpa, donde fue ingresado por complicaciones por COVID-19.

El abogado Pablo Gerardo Matamoros perdió la batalla contra el coronavirus tras una semana de estar hospitalizado.

"Vamos con noticia de último momento", era una de las frases que más usaba el abogado Matamoros y de esa forma fue informado su fallecimiento. Con una voz entrecortada Cesia Mejía, periodista con quien presentaba noticias el jefe de prensa de HCH, informó que su compañero había perdido la vida en una clínica de la capital hondureña.

Desde aproximadamente dos semanas Pablo Gerardo Matamoros fue diagnosticado con COVID-19, una semana despu?s tuvo que ser hospitalizado por complicaciones respiratorias.

Eduardo Maldonado, propietario de HCH, declaró ayer que su amigo y jefe de prensa llevaba internado y con oxígeno desde hace una semana. "Pablo Matamoros sí está interno, en su momento él no creía en el COVID. Está siendo bien atendido en uno de los mejores centros médicos del país. Lleva una semana interno. El problema es que hay mucha saturación y depende de oxigeno. Un día nos dicen que está estable y otro día nos dicen que está inestable. El depende de 15 litros de oxígeno y Dios con él. Es el único caso que hubo de internamiento", confirmó Maldonado.

Cesia Mejía recordó al presentador del noticiero HCH como un humano ejemplar y con el don de calidad de gente. "Si usted se acercaba a pedirle un consejo (él) con una serenidad se lo brindaba, tenía un temple como ninguno. Deja un enorme espacio, pero será recordado por siempre por cada uno de los que tuvimos el privilegio de trabajar con él", dijo.

Abogado de profesión, periodista por convicción

Julio Maldonado, compañero de Pablo Gerardo Matamoros en HCH, le recordó como una persona muy trabajadora y que a pesar de ser abogado disfrutaba el periodismo.

"Hoy en la mañana me levanté orando y vino a mi mente él cuando Hable Como Habla solo éramos él y yo en la calle y cubríamos un montón de noticias. Además de abogado quería ser periodista y eso lo llevó acabo", recordó Maldonado.

En recientes declaraciones, Pablo Gerardo Matamoros dijo que planeaba retirarse en futuro cercano del periodismo "y dedicarme a mi otra profesión, la de abogado, otra posibilidad es poner mi propio negocio, la realidad del país a veces nos quita algunas expectativas".

Otra expectativa del comunicador de 54 años era llegar a la edad de 60 años, "el ser humano debe llegar hasta esa edad, con buena calidad de vida, es que después vienen los achaques".

Quienes lo conocieron se refieren a él como un gran ser humano, "no soy rencoroso, usted me puede venir a reclamar, a regañar , pero rápido yo borro esa situación".

El 8 de enero de este año, el padre del reconocido comunicador, también de nombre Pablo Gerardo Matamoros, tomó la fatal decisión de suicidarse a los 74 años de edad.

En marzo del 2015, el periodista fue raptado y liberado horas después. Tras su liberación contó: "cuatro hombres que estaban en una camioneta detrás de mi auto se acercaron a mí y me obligaron a bajar el vidrio, posteriormente me echaron al asiento de atrás y me decían que bajara la cabeza; cuando la subí demasiado, me golpearon con un arma en la frente".