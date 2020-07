Invest-H no ha pagado dice empresa que adecua hospital en el Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras

Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, continuaron las investigaciones en el predio donde funcionará el hospital móvil adquirido por Inversión Estratégica de Honduras para el Mario Rivas de San Pedro Sula.

Durante la visita, los agentes pidieron información al personal encargado de la obra por parte de la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción SA.

"Nos preguntaron si se había ejecutado algún pago a la empresa que es Sermaco y la repuesta fue que no, ya que no se ha recibido. En la etapa en la que nosotros estamos no se ha hecho ningún pago. Se dio también una breve descripción de las actuividades que se han realizado y las que están próximas a efectuarse", explicó Diego Torres, encargado del proyecto.

La semana anterior la Atic secuestró documentos en Invest-H y las secretarías de Salud y Finanzas, para obtener información sobre la compra de los hospitales móviles.

El Ministerio Público informó que se siguen 11 líneas de investigación por supuestas irregularidades en compras hechas para atender la pandemia.

El profesional destacó que "todo esto está realizado en base a un sistema de estimación y facturación y si llegamos a los diez millones de lempiras previstos del proyecto se cobra ese monto, pero sino se hara una modificación del contrato".

Entre el predio se puede ver las acciones de corte de árboles y parte de la adecuación para la instalación de una zona de ambulancias, la zona de atención que estará compuesta por contendores dispuestos en dos líneaa y la zona de la morgue.

"Estamos al 700 por ciento de la adecuación y una vez que estén los contenedores acá, se colocará una grúa en el sitio", agregó Torres.

La obra es supervisada por la empresa Gabinete Técnico SA, Gatesa.