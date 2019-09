Gloria López es la ganadora del premio Quetglas 2019

San Pedro Sula, Honduras

Gloria López de Tegucigalpa fue la galardonada esta noche por parte de la fundación Obras Sociales Vecentinas (Osovi) con el premio Quetglas 2019.



Evidentemente conmovida, la premiada expresó que el reconocimiento la motivaba a seguir trabajando por los más necesitados y dejar un legado por la labor que realiza desde que era muy joven.



“Este premio lo comparto con los 24 nominados. Todos han hecho una gran labor y todos merecen ser reconocidos. No me lo esperaba pero me siento bendecida, desde pequeña he sentido la necesidad de servir gracias a los valores que me inculcó mi madre”, dijo López.



Gloria López lleva toda una vida dando una mano amiga a infantes gracias a su trabajo como maestra y desde hace algunos años a personas con parálisis cerebral debido a que tiene una hija de sufre el padecimiento y un hijo que murió días atrás debido a esta enfermedad.



“Este premio va hasta el cielo a donde está mi hijo Omarcito, él es mi motor para llevar esperanza a padres que como yo tienen hijos con este condición”, agregó López.



Junto a Gloria López estuvieron como finalistas Leticia Guerrero y Ricardo Amador, quienes recibieron una medalla de reconocimiento y fondos para que puedan invertir en sus proyectos sociales.