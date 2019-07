Convocatoria a los premios Quetglas 2019

Bases de la convocatoria

1. El ámbito de la convocatoria es a nivel nacional en la república de Honduras.



2. Los nominados podrán ser de nacionalidad hondureña, así como extranjeros residiendo en el país.



3. Las nominaciones deben ser presentadas por terceras personas o instituciones, públicas o privadas, mediante la completación del formulario de nominación, disponible en http://www.premioquetglas.com

Dicho cuestionario deberá acompañarse de la siguiente documentación: Memoria explicativa del proyecto o actividad desarrollada y biografía de la persona que se nomina al premio. Aportar datos relevantes y complementarios que apoyen la nominación.

Podrán adjuntar a dicha documentación cuantas acreditaciones aporten datos significativos que apoyen la nominación: fotografías, videos, memoria anual, informes de actividades, publicaciones, etc.

​

4. El plazo de recepción de las nominaciones finalizará a las 24 horas del día 25 de agosto de 2019.



5. El formulario de nominación y la documentación requerida deberán presentarse a través de www.premioquetglas.com y/o el correo info@premioquetglas.com



6. Los nominados deberán estar directamente relacionados al proyecto o labor social mencionada en la nominación.



7. La evaluación de las nominaciones y otorgamiento del premio serán realizadas por un jurado designado por Fundación OSOVI.



8. Los miembros del jurado adoptarán cuantas iniciativas consideren oportunas para verificar la información sobre las postulaciones.



9. Las decisiones del jurado serán inapelables. Fundación OSOVI podrá, a petición del jurado correspondiente, declarar desierta la concesión del premio, cuando las postulaciones presentadas no reúnan los requisitos de la convocatoria.



10. Los nominados pasarán por un periodo de revisión. Concluida dicha revisión se escogerán 3 finalistas que serán anunciados a través de la página web www.premioquetglas.com, así como por convocatoria personal a cada uno de ellos. En fecha posterior se realizará un evento benéfico donde se les dará tributo y se conocerá el ganador del Premio Quetglas 2019.



11. Los premios y reconocimientos se entregarán en un acto privado de carácter benéfico, mediante invitación, y cuya fecha se anunciará oportunamente.



12. Por el hecho de participar en esta convocatoria, se consideran aceptadas por los nominados las normas establecidas en estas bases.



13. Fundación OSOVI garantiza la confidencialidad de las nominaciones y trabajos que se presenten y cumplirá íntegramente la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. No obstante, Fundación OSOVI se reserva el derecho de utilizar el material de los nominados y/o sus actividades para promoción y documentación de esta edición del premio, así como futuras ediciones.



14. Fundación OSOVI no es responsable por problemas técnicos que prevengan la transmisión satisfactoria del formulario en línea. El nominante deberá asegurarse de recibir un correo de confirmación.