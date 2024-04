Zendaya, tenista insaciable para Guadagnino: “No soy tan ambiciosa”

La pista de tenis se convierte en el terreno en el que dirimir un triángulo amoroso en “Challengers”(“Desafiantes”), la nueva película de Luca Guadagnino, en la que Zendaya toma la raqueta para jugar el partido de su vida: “A veces es duro mantener viva la ambición”, confiesa la estrella a EFE en Roma, antes del estreno mundial de la cinta, que llegará a los cines de Honduras el 25 de abril.

“Algunas veces esa ambición es más fuerte y otras veces es más difícil sacarla de ti mismo, es duro mantenerla viva, pero está ahí”, reconoce sentada junto a sus compañeros de reparto, Josh O’Connor y Mike Faist.

Los tres dan vida a un triángulo amoroso con el que Guadagnino sigue explorando el vasto universo sentimental de la juventud, tal y como ya hiciera en algunas de sus obras más aclamadas, desde “Call me by your name” (2017) a la más reciente, “Bones and all” (2022).

En “Challengers”, Zendaya es Tashi Duncan, una promesa mundial del tenis en cuya órbita de seducción pululan dos compañeros, Patrick (O’Connor) y Art (Faist), ambos destinados sin saberlo a competir en la tierra batida por el corazón de la joven, retirada por una gravísima lesión.

La trama sirve de ocasión propicia para hablar de la ambición en el mundo de la interpretación y del cine, donde Zendaya, a sus solo 27 años, reina con sus ya múltiples trabajos como las sagas de “Spiderman” o “Dune” o la serie televisiva “Euphoria”.

“Definitivamente, hay elementos ambiciosos en mi personalidad, pero no siento que sea tan ambiciosa como los protagonistas o como Tashi o al menos la forma en la que me dirijo a mis ambiciones es diferente. Pero todos tenemos esperanzas, sueños y cosas que queremos en nuestra vida. Algunas veces esa ambición es más fuerte y otras es más difícil sacarla de ti mismo, pero está ahí”, alega.

A su lado, O’Connor, otra de las estrellas juveniles del momento, asiente y le da la razón: “Tener ambición es saludable”, zanja sin rodeos.