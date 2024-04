Kate Hudson está lista para las críticas al gran cambio en su carrera

Kate Hudson está lista para aceptar las críticas que puedan surgir con el lanzamiento de su carrera musical.

La actriz de 44 años ha sido una de las estrellas más importantes de Hollywood durante varios años, pero lanzó su sencillo debut titulado ‘Talk About Love’ en marzo pasado y, antes de lanzar un álbum, admitió que el cambio no ha sido realmente ‘algo repentino’ para ella a nivel personal.

“En realidad, no es algo repentino. He estado escribiendo música toda mi vida. Simplemente nunca la compartí. Supongo que estaba esperando el momento adecuado para hacerlo y esto es todo”, comentó a la edición británica revista Hello!

“Estoy emocionada de compartirlo. Es vulnerable, pero me siento lista para aceptar las críticas. Mi esperanza es que sea recibida con la calidez con la que lo creé”, añadió.

La estrella de ‘Almost Famous’, hija de la leyenda de Hollywood Goldie Hawn y del cantante Bill Hudson, siempre le ha encantado cantar porque lo encuentra más personal que actuar y se siente lista para hacer el cambio.

“Nunca había cantado en un espacio tan íntimo. Fue muy implacable, pero también muy bueno para mí. Siempre me ha encantado cantar. Es mucho más personal (que actuar). Lo más vulnerable que puedes ser es escribir y publicar música que contenga todas tus palabras, tus experiencias de vida, pequeñas canciones de poesía, y luego esperar que a la gente le guste. Pero me siento preparada para hacerlo”, declaró.

Pero Kate, quien tiene a Ryder, de 20 años con su primer esposo Chris Robinson y Bingham, de 12 años, con su segungo esposo Matt Bellamy, así como a Rani, de cinco años, con su compañero actual Danny Fujikawa, aseguró a los fans que nunca dejará de actuar por completo y todavía le gusta creer que tiene una vida normal después de todos estos años en el mundo del espectáculo.

Así lo comentó: ‘Me gusta pensar que no. Me gusta tener una vida normal. Soy una persona hogareña. Soy una de esas mamás que se despierta y hace waffles con crema batida. Me gusta mi vida doméstica’.