'Widow's Bay' se estrenará en Apple TV en abril de 2026

'Widow's Bay', la nueva serie de Apple TV protagonizada por el actor inglés Matthew Rhys, se estrenará en todo el mundo el 29 de abril de 2026, según señala la plataforma de streaming en un comunicado.
La serie lanzará primero tres capítulos y cada semana desvelará un nuevo título hasta completar las diez entregas de la primera temporada.
Matthew Rhys, conocido por 'The Americans', es protagonista y productor del proyecto, firmado por Katie Dippold y dirigida por Hiro Murai.
'Widow's Bay', a medio camino entre el género de terror y el cómico, se ubica en una pintoresco pueblo isleño de Nueva Inglaterra, en la que su alcalde (Matthew Rhys) está desesperado por revivir a su comunidad a través del turismo.
Matthew Rhys Evans (nacido el 8 de noviembre de 1974) es un actor galés aclamado por la crítica, conocido principalmente por sus papeles protagónicos en series de televisión estadounidenses.
Mantiene una relación con su coprotagonista de "The Americans", Keri Russell, desde 2013, y tienen un hijo juntos.
Rhys ha ganado reconocimiento internacional por varios roles importantes como "The Americans" (2013-2018) donde su papel fue el de Philip Jennings, un espía encubierto de la KGB en los Estados Unidos. Por esta actuación, ganó un premio Primetime Emmy al Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 2018 y un Critics' Choice Television Award en 2019.
En "Brothers & Sisters" (2006-2011) interpretó a Kevin Walker, un abogado abiertamente gay, lo que le dio una exposición significativa en Estados Unidos.
En 2020 protagonizó "Perry Mason", la serie de época de HBO por la que recibió su tercera nominación al Globo de Oro al Mejor Actor en una Serie Dramática.
También ha aparecido en películas notables como "Titus" (1999), "The Edge of Love" (2008), "The Post" (2017) y "A Beautiful Day in the Neighborhood" (2019).