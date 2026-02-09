El vestido de Lady Gaga en el Super Bowl es de un diseñador latino y tiene significado especial

La presencia dominicana se hizo sentir con fuerza en el histórico Halftime Show de Bad Bunny este domingo. La estrella internacional Lady Gaga, invitada sorpresa de la noche, eligió un diseño con raíces dominicanas firmado por el galardonado Raúl López, director creativo de la marca Luar.

Gaga, quien recientemente se alzó con dos premios Grammy 2026, subió al escenario del Levi's Stadium para interpretar una versión en salsa de su éxito "Die With a Smile".

Para este momento, que ya es tendencia global, la cantante lució un imponente vestido azul celeste con plisados al bies, una pieza que destaca la estética vanguardista y sofisticada que ha llevado a López a la cima de la moda neoyorquina.

El diseño de López no solo resaltó por su técnica, sino por su carga simbólica. Sobre el pecho del vestido, Lady Gaga llevó un hibisco rojo (flor de Jamaica), flor nacional de Puerto Rico, como parte del homenaje a las raíces de Bad Bunny y a la cultura caribeña en general.

Conocido en la industria como Luar, Raúl López es un diseñador de origen dominicano radicado en Brooklyn. Se ha convertido en una figura clave de la moda contemporánea, siendo el creador del bolso viral "Ana" y un referente de la identidad latina en las pasarelas internacionales.