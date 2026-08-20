Vecinos de Hayden Panettiere tenían carteles de Brian Hickerson para advertir sobre él en el barrio

Estados Unidos.

Los vecinos de Hayden Panettiere en West Hollywood fueron advertidos sobre Brian Hickerson un año antes del fallecimiento de la actriz. Según TMZ, la asociación de propietarios del barrio donde vivía la actriz colocó un folleto con fotos del novio de la estrella de "Nashville", en agosto de 2025. Se instó a los vecinos a llamar a la policía si veían a "este individuo, que ha sido visto entrando sin permiso en las áreas comunes y pasillos" y a "por favor... no permitirle el acceso al edificio". En el cartel también decía: "Si lo ven en cualquier parte de esta propiedad, por favor llamen al 911 de inmediato e informen que está entrando sin permiso". LEA: Hayden Panettiere y Brian Hickerson: una relación tóxica con un final triste Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La advertencia estuvo publicada durante aproximadamente una semana. Mia Terrazas, quien vivía al lado del condominio de Panettiere en California, afirmó que le dijeron que Hickerson ya no representaba una amenaza en ese momento.

Hickerson, quien estuvo presente cuando Panettiere falleció el domingo en Carolina del Sur por una aparente sobredosis, mantenía una relación sentimental con la actriz de “Heroes” desde 2018. En 2021, se declaró culpable de dos cargos de agresión a su cónyuge o novia tras múltiples arrestos por incidentes relacionados con Panettiere. Fue sentenciado a 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, 52 clases sobre violencia doméstica y 500 dólares de indemnización. A Panettiere se le concedió una orden de alejamiento de cinco años. Sin embargo, Terrazas afirmó que Hickerson vivió en el apartamento de Panettiere durante los últimos dos años.

La vecina de Hayden declaró a “Inside Edition” que le tenía “terror” a la pareja de Panettiere y que llamó a la policía varias veces por supuestos disturbios. Según se cuenta, Hickerson siempre encontraba la manera de volver a la vida de Hayden como "un amigo". Panettiere, por su parte, explicó a la revista People en 2022: "Estoy abierta a quienes estén dispuestos a buscar ayuda y enmendar sus errores. Él recibió tratamiento y cumplió su condena. Y yo intento vivir en un estado de perdón". En mayo, mientras Panettiere promocionaba sus memorias "This Is Me: A Reckoning", en las que detallaba la relación abusiva, Hickerson se refirió a su ex como "una buena amiga" en una entrevista con TMZ. También expresó su "esperanza" de casarse con Panettiere "algún día", pero reconoció que "probablemente ella no pensaba igual".