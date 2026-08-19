El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar al Reino Unido a finales de agosto

Los Ángeles (EE.UU.)

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, estarían planeando regresar al Reino Unido a finales de este mes, después de seis años residiendo en California (Estados Unidos).

La familia se mudaría a una residencia privada ubicada en las afueras de Londres y, por el momento, no hay planes de que vuelvan a asumir sus funciones como miembros activos de la familia real, según adelantaron este miércoles The Sun y The Telegraph.

La familia regresaría por un período prolongado y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, serían matriculados en una escuela londinense, según recogió The Sun.

Harry y Meghan, duques de Sussex, conservarían aún así su residencia en Montecito (California), donde han vivido durante los últimos seis años tras abandonar el Reino Unido en 2020, en medio de las tensiones con la familia real británica y las diferencias con el hermano de Enrique, el príncipe William.

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La noticia se produce un mes después de que el príncipe Harry viajara a Londres para reencontrarse con su padre, el rey Carlos III.

Durante los años en los que la pareja ha residido en California, firmaron un contrato, valorado en 100 millones de dólares, con Netflix para producir contenido para la plataforma a través de su productora, Archewell Productions.

Desde que el matrimonio se separó formalmente de sus funciones como miembros de la familia real británica a principios de 2020 para ser «económicamente independientes», ambos han tratado de centrar su actividad profesional en Estados Unidos, donde Markle ya había trabajado en la industria audiovisual y alcanzó reconocimiento principalmente por su papel en la serie de abogados Suits (2011-2019).