La DEA se suma a la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere

Madrid

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se ha sumado a la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere, fallecida el pasado 16 de agosto, según publica TMZ.

La agencia, que depende del Departamento de Justicia, se suma a las investigaciones que llevan a cabo el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Forense del Condado de esa ciudad, en Carolina del Sur.

Esta última informó el lunes de que la causa y las circunstancias de su muerte están pendientes de una investigación adicional y descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte.

Según una información publicada por PEOPLE, durante la llamada al 911 se puede escuchar a personal hablar de una «sobredosis» y un «paro cardíaco».

Según el informe policial, la pareja de la actriz, el actor Brian Hickerson, y el hermano de este se encontraban en la residencia de Carolina del Sur cuando las autoridades declararon muerta a la actriz.

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Posteriormente, la Policía visitó a Hickerson, según consta en un informe policial con partes censuradas, según revela The Hollywood Reporter.

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Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias, tituladas This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo.

La actriz comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine. Es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie Héroes y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. La serie la tuvo como protagonista durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen o Mamá a la fuerza), Ice Princess (Sueños sobre hielo o Soñando, soñando... triunfé patinando) y Scream IV.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre, capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

La artista era madre de una hija, Kaya, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano y excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.

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