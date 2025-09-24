Taylor Swift lanza una estación de radio que solo reproduce su música

USA

El anuncio se realizó a través de la plataforma SiriusXM , que confirmó que el canal estará disponible en Estados Unidos y Canadá hasta el 19 de octubre, con inicio de transmisiones el pasado 20 de septiembre.

La famosa cantante estadounidense Taylor Swift , dio un nuevo paso en su expansión artística y mediática con el lanzamiento de Taylor’s Channel 13, una estación de radio dedicada exclusivamente a su repertorio musical.

La estación ya transmite las 24 horas del día y está disponible en el canal 13 de SiriusXM, así como en su aplicación digital. La programación incluye los mayores éxitos de Swift desde "Fearless" hasta "Midnights", rarezas y versiones inéditas de su serie "From the Vault", presentaciones en vivo y grabaciones especiales, historias detrás de cada álbum narradas por la propia artista, y mensajes exclusivos para sus fans en un tono íntimo y personal.

Scott Greenstein, presidente de SiriusXM, destacó que Taylor Swift continúa dominando no sólo el mundo de la música, sino también todos los aspectos de la cultura pop. Por eso, dijo, que "están encantados" de ofrecer a sus suscriptores un lugar para celebrar su fanatismo y el nuevo álbum con el lanzamiento de Taylor’s Channel 13.

El estreno de la estación coincide con el lanzamiento de su decimosegundo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", previsto para el 3 de octubre del presente año. Este disco explora la dualidad entre la figura pública de Swift y su intimidad como artista.



Se espera que la estación reproduzca el disco completo cada pocas horas una vez que esté disponible, permitiendo que los fans lo vivan en bucle.

Además, el álbum incluye un video exclusivo titulado "A Look Behind the Curtain", de aproximadamente 2 minutos y 41 segundos, que detalla la esencia detrás de las canciones y estará disponible con las preórdenes en plataformas como Apple Music.