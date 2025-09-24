Jane Fonda y Eugenio Derbez rechazan proyectos petroleros en Ecuador

Ecuador

Los actores Harrison Ford, Cynthia Nixon, Stephen Fry, Chelsea Handler y Lily Tomlin también forman parte de esta iniciativa, cuyo lanzamiento coincide con el paro nacional convocado en el país suramericano por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

La actriz estadounidense Jane Fonda, el actor mexicano Eugenio Derbez y otras celebridades se han unido a una campaña para protestar contra el Gobierno de Ecuador y sus planes petroleros, que suponen "una amenaza" para el Amazonas .

Fonda presentó este miércoles a la prensa la campaña, en coincidencia con la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, donde mañana intervendrá la canciller Gabriela Sommerfeld en lugar del presidente, Daniel Noboa, que ha tenido que permanecer en Ecuador para atender los desordenes promovidos en medio de las protestas convocadas.

En concreto, las manifestaciones en Ecuador denuncian la eliminación del subsidio al diésel que decretó Noboa el pasado viernes.

Con la eliminación de la subvención a este combustible, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares (1,53 a 2,38 euros) por galón (3,78 litros), el Gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

En Nueva York, Fonda y la lideresa waorani Nemonte Nenquimo presentaron a la prensa la campaña, en colaboración con la organización Amazon Frontlines.

Esta iniciativa pretende exponer el riesgo que suponen para los pueblos indígenas los actuales planes petroleros de Ecuador.

En concreto, las celebridades involucradas criticaron un plan promovido por el gobierno ecuatoriano el pasado agosto que contempla 49 proyectos con una inversión de más de 47.000 millones de dólares que amenazan "vastas extensiones del Amazonas ecuatoriano" y sus comunidades indígenas.

“La Amazonia no está en venta, ni para las petroleras, ni para los mineros, ni para los madereros. Su valor va más allá del dinero: es el corazón palpitante del planeta, y defenderla es responsabilidad de todos nosotros", apuntó Fonda en el lanzamiento de la campaña, según el comunicado.

Amazon Frontlines señala además que el 89 % de los territorios que se encuentran en peligro por esta iniciativa del Gobierno ecuatoriano son bosques "intactos" que en conjunto actúan como un importante amortiguador climático.