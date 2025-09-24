Madre de Los Chicaneros, avanza en su lucha contra el cáncer

Con una mezcla de emoción y esperanza, María Cristina Bravo, madre del reconocido grupo de creadores de contenido colombiano Los Chicaneros, compartió una noticia que conmovió a miles de seguidores: ha superado la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer de seno.
La familia, conformada por Nelson Botero, María Cristina y sus hijos Nicolás y Antonia, ha documentado con transparencia y sensibilidad cada paso del proceso médico desde que se conoció el diagnóstico en julio. Fue entonces cuando Nicolás publicó un video mostrando a su madre en una camilla hospitalaria tras someterse a una cirugía para extirpar unas masas detectadas recientemente. Días después, el 27 de julio, María Cristina confirmó públicamente que enfrentaba un cáncer de seno en etapa uno.
Desde entonces, la comunidad digital que sigue a Los Chicaneros —conocidos por sus contenidos humorísticos sobre la vida cotidiana de una familia latinoamericana— se volcó en mensajes de apoyo, convirtiendo su perfil en un espacio de solidaridad.
“Hoy ya terminé, se siente una gratitud inmensa”
En su más reciente video, María Cristina aparece visiblemente emocionada:“Hoy ya terminé, se siente una gratitud inmensa por haber terminado, con todas las personas que me acompañaron. Quiero agradecerles a todos por los mensajes positivos”, expresó con lágrimas de alegría.
Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando tocó la campana hospitalaria, una tradición que representa la superación de una etapa difícil en el tratamiento de enfermedades graves. El sonido de la campana marcó no solo el cierre de una fase médica, sino también el inicio de una etapa llena de esperanza.
Nicolás Botero, quien ha sido vocero constante de la familia, aclaró que el proceso aún no concluye, pero que seguirán compartiendo cada avance con quienes han estado pendientes.“Esto es solo una parte del camino. Seguiremos informando y agradeciendo cada muestra de cariño”, afirmó.
Su hija Cristina comentó también la cuenta de Instagram lo siguiente:"Gracias a todos por tanto amor y tantas bendiciones . Los amo". Su hermano Nelson se sumó a las palabras de aliento, escribiendo: "Te amo mi guerrera".