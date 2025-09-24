Madre de Los Chicaneros, avanza en su lucha contra el cáncer

Orlando, Florida.

Con una mezcla de emoción y esperanza, María Cristina Bravo, madre del reconocido grupo de creadores de contenido colombiano Los Chicaneros, compartió una noticia que conmovió a miles de seguidores: ha superado la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer de seno.

La familia, conformada por Nelson Botero, María Cristina y sus hijos Nicolás y Antonia, ha documentado con transparencia y sensibilidad cada paso del proceso médico desde que se conoció el diagnóstico en julio. Fue entonces cuando Nicolás publicó un video mostrando a su madre en una camilla hospitalaria tras someterse a una cirugía para extirpar unas masas detectadas recientemente. Días después, el 27 de julio, María Cristina confirmó públicamente que enfrentaba un cáncer de seno en etapa uno.

Desde entonces, la comunidad digital que sigue a Los Chicaneros —conocidos por sus contenidos humorísticos sobre la vida cotidiana de una familia latinoamericana— se volcó en mensajes de apoyo, convirtiendo su perfil en un espacio de solidaridad.