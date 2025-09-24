Soy Rosel aclara que su novia adolescente no está embarazada

El hondureño Soy Rosel se encuentra en medio de una gran polémica luego de revelar en un live de TikTok que su novia, una jovencita llamada Meily, solo tiene 17 años.
Pero no solo eso, en los últimos días, el creador de contenido, Supremo, quien se ha convertido en figura importante de los partidos de fútbol de los tiktokers, dijo que ya no donará las ganancias del próximo evento al asilo que apoya Soy Rosel, esto debido a la relación del influencer con una chica de 17 años. Supremo mencionó, además, que la novia de Soy Rosel estaría embarazada.
Esto solo encendió más la polémica en redes sociales, donde muchos están en contra de Soy Rosel, mientras que otros lo apoyan, y afirman que si él tiene el permiso de sus padres, no hay problema.
Sin embargo, y tras el revuelo que se ha generado en Internet, Soy Rosel ha salido a aclarar la situación.
"Todos en la vida nos ilusionamos, nos enamoramos ¿Ok? Usted me puede criticar, lo que sea, pero todas las personas que se han enamorado saben de lo que estoy hablando yo. Para el amor no hay edad. Si los padres están de acuerdo, no hay edad. Oígame, usted ya me puede decir asaltacuna, ya me puede decir suegro. Usted no puede hacer nada. Usted solo puede hablar por hablar, abrir la boca por abrir. Pero usted no puede hacer nada", expresó Soy Rosel durante una transmisión en TikTok.
Desmiente embarazo
De igual manera, Soy Rosel aseguró que su novia nunca ha estado con un hombre, y que por lo tanto, no está embarazada.
"Escúcheme, si Dios lo permite voy a tener una boda con ella. Y nuestra primera noche va a ser en una boda. En ningún momento ella está embarazada, nada que ver, eso es falso, pero yo la he respetado. Escúcheme, diga lo que usted diga, hable lo que usted hable, le voy a demostrar, le vamos a demostrar a la gente que cuando uno ama, de verdad puede romper y vencer cualquier crítica y cualquier barrera", agregó el influencer hondureño, reconocido en el país por su labor con las personas de la tercera edad.
Asimismo, dijo que ya tiene planes de boda con la jovencita. "Si Dios lo permite me voy a casar con ella. Usted está juzgando una muchacha que nunca ha conocido un hombre. Usted está hablando de una muchacha que jamás, jamás ha tenido un hombre en su vida, como si usted le sirvió de colchón a ella... Que va a cumplir 18 años, gracias a Dios... como si usted le sirvió de colchón. Le están diciendo que está embarazada, le están diciendo de cualquier cosa", expresó indignado el también creador de contenido.
Por último, Soy Rosel dijo que él seguirá adelante, y aprovechó a lanzar un dardo a quienes difunden este rumor.
"Solo porque aquel pelo de tuza dijo que yo la tenía embarazada. Solo por hablar... No sean chivolas. Eso, eso de que la critican a ella y que está embarazada, eso es mentira, gente. Yo voy a seguir adelante, gracias a todas las personas que me han apoyado", enfatizó Soy Rosel, dejando en claro que no le importan las críticas, y también desmintiendo que su novia adolescente esté esperando un hijo.