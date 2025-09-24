Soy Rosel aclara que su novia adolescente no está embarazada

San Pedro Sula, Honduras.

El hondureño Soy Rosel se encuentra en medio de una gran polémica luego de revelar en un live de TikTok que su novia, una jovencita llamada Meily, solo tiene 17 años.

Pero no solo eso, en los últimos días, el creador de contenido, Supremo, quien se ha convertido en figura importante de los partidos de fútbol de los tiktokers, dijo que ya no donará las ganancias del próximo evento al asilo que apoya Soy Rosel, esto debido a la relación del influencer con una chica de 17 años. Supremo mencionó, además, que la novia de Soy Rosel estaría embarazada.

Esto solo encendió más la polémica en redes sociales, donde muchos están en contra de Soy Rosel, mientras que otros lo apoyan, y afirman que si él tiene el permiso de sus padres, no hay problema.

LEA: Supremo retira apoyo a Soy Rosel tras polémica por novia de 17 años

Sin embargo, y tras el revuelo que se ha generado en Internet, Soy Rosel ha salido a aclarar la situación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Todos en la vida nos ilusionamos, nos enamoramos ¿Ok? Usted me puede criticar, lo que sea, pero todas las personas que se han enamorado saben de lo que estoy hablando yo. Para el amor no hay edad. Si los padres están de acuerdo, no hay edad. Oígame, usted ya me puede decir asaltacuna, ya me puede decir suegro. Usted no puede hacer nada. Usted solo puede hablar por hablar, abrir la boca por abrir. Pero usted no puede hacer nada", expresó Soy Rosel durante una transmisión en TikTok.