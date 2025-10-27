  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Supremo pierde sus cuentas de TikTok con millones de seguidores

El influencer hondureño Supremo anunció que TikTok bloqueó sus tres cuentas con millones de seguidores sin previo aviso.

  • 27 de octubre de 2025 a las 12:25 -
  • Redacción web
Supremo pierde sus cuentas de TikTok con millones de seguidores

“Fui vetado de la plataforma, se acabaron los Live, gente. Si saben de una chamba que pague 1,000000 me avisan.”

 Foto redes sociales Supremo

El popular creador de contenido hondureño conocido como Supremo anunció la pérdida de sus tres cuentas de TikTok, que acumulaban millones de seguidores. La noticia, compartida por el propio influencer en sus redes sociales, generó sorpresa entre su comunidad digital.

Supremo informó a través de una publicación en Instagram que sus cuentas fueron bloqueadas sin previo aviso, entre las tres sumaban más de 8 millones de seguidores. Según explicó, desconoce las razones detrás de la medida, pese a que había tomado precauciones para cumplir con las normas de la plataforma, incluyendo la eliminación de videos que pudieran infringir sus políticas.

En Facebook, el creador expresó su frustración con un mensaje directo: “Fui vetado de la plataforma, se acabaron los Live, gente. Si saben de una chamba que pague 1,000000 me avisan.”

El comentario refleja el impacto que la suspensión ha tenido en su actividad profesional, ya que las transmisiones en vivo eran una parte central de su interacción con la audiencia.

Trayectoria y presencia digital

Supremo se ha consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes de Honduras, reconocido por su estilo irreverente, humor ácido y conexión con el público joven. Su crecimiento en TikTok fue vertiginoso, logrando millones de seguidores mediante transmisiones en vivo, retos virales y comentarios sobre temas sociales y culturales.

A pesar del revés, el creador mantiene activas sus cuentas en Instagram, Facebook y YouTube, donde continúa generando contenido y fortaleciendo su vínculo con la comunidad digital.

La pérdida de sus cuentas en TikTok representa un golpe significativo para su carrera en redes, pero también abre la puerta a nuevas estrategias y plataformas. Por ahora, sus seguidores se mantienen atentos a sus publicaciones, mientras el influencer evalúa sus próximos pasos.

Fotogalería: Conflicto entre KeyKey, Mr. JC y Supremo: ¿Qué pasó entre ellos?

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias