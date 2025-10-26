"Selena y los Dinos: A Family’s Legacy", nuevo documental en Netflix

Netflix abrirá una nueva ventana al universo de Selena Quintanilla con el estreno de Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, un documental que promete mostrar a ‘La Reina del Tex-Mex’ desde una perspectiva nunca antes vista.

Más allá de su brillante carrera musical, la cinta profundiza en la fuerza familiar que impulsó su éxito y en los lazos que hicieron de los Quintanilla un fenómeno musical y cultural.

El documental se estrenará el 17 de noviembre de 2025, exclusivamente en Netflix, y se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año.

Dirigido por Isabel Castro, reconocida por su trabajo en Mija y Darlin, el proyecto cuenta con la participación directa de la familia Quintanilla, quienes además fungen como productores ejecutivos.

Suzette y A.B. Quintanilla, hermanos de la artista, trabajaron junto a Castro para ofrecer al público una mirada íntima a la vida familiar y artística de Selena.

En Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, la familia comparte videos caseros, grabaciones inéditas y recuerdos personales guardados durante décadas en lo que llaman “La Bóveda”: un archivo lleno de cintas VHS, Betacams y memorias digitales que documentan los primeros pasos de la banda familiar.

Durante la Billboard Latin Music Week 2025, Suzette Quintanilla e Isabel Castro presentaron avances exclusivos y explicaron cómo se dio este proyecto tan personal.

“Le di la llave de lo que llamamos La Bóveda”, reveló Suzette. “Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa”.

El documental promete capturar no solo los triunfos de la intérprete de “Como la Flor” y “Baila Esta Cumbia”, sino también los momentos de duda, sacrificio y fortaleza que marcaron su vida. La música, como elemento central, acompaña una narrativa emotiva que busca inspirar a nuevas generaciones de fans.

Para la directora Isabel Castro, el objetivo del proyecto es revelar la humanidad detrás del mito. “Quería hacerle honor a su ascenso extraordinario y a su legado duradero, pero también mostrar la comunidad, el corazón y la alegría que Selena representó”, señaló.

Este documental marca la segunda colaboración entre Netflix y la familia Quintanilla, después de la exitosa bioserie Selena: La serie protagonizada por Christian Serratos. Sin embargo, A Family’s Legacy se distingue por su enfoque más documental y su tono íntimo, combinando material de archivo con entrevistas profundas.

A casi tres décadas de su partida, Selena Quintanilla sigue siendo un símbolo de orgullo latino y una inspiración global. Con este estreno, Netflix busca reafirmar que su historia —y su voz— siguen resonando en cada generación.