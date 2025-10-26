Isaac Hempstead Wright, actor de “Juego de Tronos”, se casa en privado

El actor británico Isaac Hempstead Wright, reconocido por su papel como Bran Stark en Juego de Tronos, anunció su matrimonio tras una celebración privada realizada en Londres.

La estrella de 26 años compartió imágenes y un mensaje en sus redes sociales el 24 de octubre en el que se refirió a su pareja como “M”, acompañando la publicación con diversas fotografías del evento.

Entre los asistentes a la ceremonia estuvieron familiares, amigos y varios compañeros del elenco de la serie de HBO.

“La mejor persona que he conocido, el mejor día de mi vida, los mejores amigos y la familia que podríamos desear”, escribió Hempstead Wright, y agregó: “Qué día, qué vida — te amo M”.

Rápidamente, su publicación recibió una oleada de comentarios y felicitaciones de seguidores y exintegrantes del reparto de la popular serie de HBO.

Las muestras de alegría por parte de sus colegas no tardaron en llegar. Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) saludó el acontecimiento con un mensaje.

Lena Heady (Cersei Lannister) envió sus felicitaciones, mientras que Sophie Turner (Sansa Stark) expresó: “Felicidades, Isaac”. John Bradley (Samwell Tarly) también celebró la noticia.

Muchos usuarios aprovecharon para recordar los primeros años del actor en la serie, haciendo alusión a su crecimiento desde su debut a los 12 años.

La carrera de Isaac Hempstead Wright despegó en 2011 tras sumarse al elenco de Juego de Tronos, donde interpretó a un personaje central durante ocho temporadas.

En el marco de la despedida del programa, el artista explicó a un medio internacional que abandonar el papel de Bran Stark fue una experiencia cargada de emociones.

“Decir adiós a Bran y dejar el disfraz fue raro. Ya nunca más interpretaría a ese personaje, con el que estuve diez años. Fue un capítulo enorme que se cerró”, relató.

La conexión entre los miembros del elenco se mantiene activa por medio de un grupo de chat, según detalló el propio Hempstead Wright.

En esa misma línea, señaló que a menudo surgen propuestas para reunirse y que algunos mencionaron la posibilidad de encontrarse en Ibiza.

La selección de Isaac para Juego de Tronos ocurrió a partir de un casting abierto cuando aún era preadolescente y no contaba con agente.

Fue su profesora de teatro quien se encargó de examinar la documentación legal, llegando solo hasta la cuarta página del contrato antes de remitirlo a su familia.