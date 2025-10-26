Katy Perry y Justin Trudeau se muestran en público y confirman su relación

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizaron su primera aparición pública como pareja celebrando el cumpleaños de la artista en París, según reportó TMZ y se difundió por fans en redes sociales.

Ambos asistieron la noche del sábado 25 de octubre a un espectáculo en el cabaret Crazy Horse, uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. Al salir del teatro, fueron vistos tomados de la mano y sonriendo, un gesto que oficializa su relación en el ámbito público.

Perry, de 41 años, eligió un vestido rojo para la ocasión, mientras que Trudeau, de 53 años, optó por un atuendo negro durante la cita, que coincidió con el cumpleaños de la estrella pop.

La intérprete de “California Gurls” compartió un mensaje humorístico en sus redes sociales relacionado con su aniversario, destacando la importancia de la fecha dentro de su agenda de presentaciones internacionales.

La relación entre ambos había generado especulación desde el verano, cuando se dio a conocer su primer encuentro público en Montreal, Canadá.

En ese momento, Katy Perry se encontraba separada del actor Orlando Bloom y Trudeau había anunciado la disolución de su matrimonio con Sophie Grégoire Trudeau tras 18 años de unión.

En septiembre, la pareja fue fotografiada mostrando gestos de cercanía en el yate Caravelle cerca de Santa Bárbara, California. A pesar de no emitir declaraciones sobre el vínculo, ese episodio fortaleció las versiones acerca de la evolución de la relación.

De acuerdo con personas próximas a la pareja, Trudeau viajó a California para encontrar a Perry durante una pausa de su gira y ambos comparten una conexión “fácil y respetuosa”.

El entorno de la cantante ha apostado por preservar la privacidad. Voces cercanas remarcaron que “Katy está muy entusiasmada” y que la artista desea mantener su vida amorosa fuera del centro de atención.

La decisión inicial de vivir su relación de manera discreta parece haber cambiado con la reciente aparición pública en París.

Cercanos a Justin Trudeau aseguran que el ex dirigente se sintió atraído por la energía y el compromiso social de la artista, reconocida a nivel global por su trabajo en campañas humanitarias.

Además, indicaron que “tienen muchos intereses en común, especialmente en torno a la música, la cultura y la educación”.

Katy Perry mantiene una agenda internacional con su Lifetimes Tour, que inició en la Ciudad de México en abril y ha recorrido ciudades en América, Canadá, Australia y Europa.

Voces allegadas a Katy Perry y Justin Trudeau señalan a la prensa especializada que, pese a la presentación pública en París, buscan “mantener un perfil bajo” y priorizan los encuentros lejos del interés mediático.

Una fuente especificó que “han pasado mucho tiempo juntos en privado” y que la artista prefiere reservar los detalles de su relación para su vida personal.

“Sus amigos creen que son una buena combinación, pero en realidad él aún no conoce a muchos de los amistades de Katy”, mencionaron personas cercanas.

Hasta ahora, los representantes de la cantante y del ex primer ministro optaron por no pronunciarse oficialmente sobre la relación.

La agenda de Perry, inmersa en la etapa europea de su gira musical, incide en la organización de la pareja.