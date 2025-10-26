Antonia Botero responde a las comparaciones con "Fiona"

Antonia Botero no se quedó callada ante los ataques y críticas a su cuerpo, tras el peso que ganó por el embarazo.

A tres meses del nacimiento de su hijo Natanael, la 'influencer' colombiana compartió que bajó 5 kilos (11 libras) de los 25 (55 lb) que subió.

Con imágenes donde se le ve en el gimnasio, la mamá primeriza escribió una reflexión sobre los cambios que sufrió su cuerpo.

"Tengo cada parte de mi cuerpo llena de celulitis, los brazos gruesos, pero ¿saben qué? En vez de quedarme quejándome me muevo, hago dieta, me reto" y agregó que "va por una mejor versión" de ella.

La creadora de contenido no se quedó callada ante las críticas que recibe y respondió a sus detractores.