Kris Jenner muestra su rostro tras someterse a cirugía de 100 mil dólares

El rostro sin filtros de Kris Jenner finalmente fue revelado meses después de que la empresaria y figura de la televisión se sometiera a otro lifting facial de 100,000 dólares.

La matriarca del clan Kardashian-Jenner, de 69 años, fue fotografiada recientemente en Los Ángeles durante el estreno de la nueva serie legal de su hija Kim Kardashian, All’s Fair, en un evento que tuvo lugar el 16 de octubre.

Lo que llamó la atención fue que Jenner apareció sin sus características gafas de sol de gran tamaño, mostrando de cerca el resultado de su cirugía estética. La imagen, tomada por una agencia no afiliada a la celebridad, mostraba un rostro ajustado, con la piel visiblemente estirada y sin retoques digitales.

La fotografía, sin filtros ni retoques, rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en Reddit, donde los usuarios debatieron sobre la apariencia natural de Kris Jenner.

“Este es el verdadero Kris, sin tanto engaño”, escribió un usuario, mientras que otro añadió: “¡Me pillaron!”. Otros comentarios destacaron que, aunque el estiramiento facial parecía haberle quitado algunos años, “sigue siendo una mujer de 70 años que continúa envejeciendo; ningún procedimiento puede detener la naturaleza”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El nuevo lifting facial de Jenner fue realizado por el Dr. Steven Levine, un cirujano plástico de renombre con sede en Nueva York, quien ha trabajado con varias personalidades de alto perfil.

La propia Kris reveló recientemente en el pódcast Not Skinny But Not Fat que ella y Levine idearon una “contraseña secreta” para que sus amigos pudieran acceder a una consulta con él.

Según la empresaria, el médico no deseaba recibir publicidad por su trabajo, pero accedió a esta medida de seguridad como una forma de controlar las recomendaciones. “Le dije: ‘Quiero que recibas el crédito por lo que hiciste’.

"Él no quería atención, lo cual me encantó”, explicó Jenner. “Así que acordamos que quien llame para una cita diciendo que es mi amigo debe saber la contraseña”.

Sin embargo, la revelación generó consecuencias inesperadas. De acuerdo con Radar Online, la clínica de Levine ha estado “absolutamente plagada” de llamadas de personas que intentan adivinar la palabra clave.

“Ha sido un caos. Hemos tenido gente haciéndose pasar por asistentes, estilistas, primos; incluso alguien dijo ser su paseador de perros”, relató una fuente cercana al medio. Ante el desbordamiento, la oficina habría tenido que desviar llamadas y filtrar cuidadosamente cada nueva consulta.

Las fotos de Jenner sin retoque fueron tomadas en diferentes eventos recientes, incluyendo el estreno de All’s Fair en Los Ángeles y la gala “Misión al Glamour” de Shark Beauty en Beverly Hills, donde apareció junto al estilista Chris Appleton. En ambos casos, su rostro se mostró mucho más natural y con menos edición que en las imágenes publicadas en sus redes sociales.

Durante los últimos meses, la apariencia de Jenner ha sido objeto de debate público. Su aspecto juvenil y pulido había generado especulaciones sobre si se había sometido a otro procedimiento estético, especialmente tras sus apariciones en junio y mayo de 2024, cuando fue vista en París y en varios eventos de moda.

Comparaciones entre fotos de 2015 y de este año muestran la evolución de su rostro a lo largo del tiempo. Aunque muchos fans elogian su transparencia sobre los retoques, otros critican el exceso de intervenciones.

La propia Kris ha dicho en varias ocasiones que busca “sentirse bien consigo misma” y no pretende engañar a nadie. Sin embargo, la nueva imagen sin filtros volvió a abrir el debate sobre el uso de filtros, cirugías y la presión estética en las celebridades.