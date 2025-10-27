Conflicto entre KeyKey, Mr. JC y Supremo: ¿Qué pasó entre ellos?

Una fuerte polémica ha estallado en redes sociales tras un altercado entre los artistas KeyKey y Mr. JC, con señalamientos que también involucran al influencer Supremo.
El incidente ocurrió durante una actividad pública en San Juan Pueblo, Atlántida, y ha generado diversas versiones y reacciones en plataformas digitales.
De acuerdo con declaraciones publicadas por Supremo en su cuenta de Instagram, el cantante KeyKey y parte de su equipo habrían agredido físicamente a Mr. JC, golpeándolo entre varias personas y amenazándolo con un arma de fuego.
El incidente tuvo lugar en San Juan Pueblo, en el departamento de Atlántida. Supremo aseguró por medio de las historias de su cuenta de Instagram que Key Key y su equipo amenazaron a Mr. JC.
Supremo afirmó que intentó calmar a ambas partes, pero sus declaraciones no han hecho más que dividir las opiniones del público que desde el fin de semana están al pendiente de la polémica.
Supremo también declaró que “KeyKey necesita vistas y no tiene carro”, insinuando que el artista buscaba polémica para recuperar relevancia en redes sociales.
Las versiones de los involucrados: Mr. JC explicó que el conflicto surgió a raíz de una tiradera musical que incluía indirectas hacia KeyKey. Afirmó que KeyKey le rechazó una colaboración por “envidia” hacia el cantante KBP. Señaló que el ataque habría sido una represalia por esa canción.
Por su parte, KeyKey, en un en vivo realizado en su cuenta de Instagram reconoció que sí hubo un enfrentamiento, aunque negó que se tratara de una emboscada. Declaró: “Yo le caí solo a ese man, ellos eran como 15 y nosotros solo cuatro”.
KeyKey desmintió la versión de Supremo sobre el arma, aunque también aseguró: “El guardia me puso el arma en el pecho”, lo que ha generado confusión sobre si realmente hubo presencia de armas.
Ofreció disculpas a sus seguidores, pero justificó su reacción como un acto de defensa ante supuestas provocaciones. La comunidad digital se ha dividido entre quienes apoyan a Mr. JC, quienes respaldan a KeyKey, y quienes cuestionan a Supremo por presuntamente “victimizarse”.
Aunque Supremo identificó la agresión como el principal motivo de la disputa, el trasfondo parece estar relacionado con rivalidades musicales, rechazo de colaboraciones, indirectas en canciones y tensiones dentro del grupo de tiktokers liderado por el propio Supremo.
El caso continúa generando debate en redes sociales. Las versiones siguen siendo contradictorias y, aunque KeyKey ofreció disculpas públicas, la supuesta presencia de un arma sigue siendo un punto polémico. Lo que comenzó como una disputa artística ha escalado a un conflicto personal con posibles implicaciones legales y reputacionales.