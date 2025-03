Selena Gómez vende anillo inspirado en su novio Benny Blanco

Estados Unidos.

“Envuelto alrededor de mi dedo como un anillo”, escribió Gómez en su sitio. “Para el primer día de #12DaysOfReallyRareStuff , que también es una cuenta regresiva para ‘ I Said I Love You First ’, me pareció apropiado elegir algo que simbolizara el inicio de nuestra relación”, agregó, “Este es el anillo real y exacto que publiqué en mi historia de Instagram en diciembre de 2023″.

Selena anunció que realizaría un sorteo de los diferentes objetos a través de su cuenta de Instagram el lunes 10 de marzo.

“Dado que mi nuevo álbum con Benny, ‘I Said I Love You First’, trata sobre nuestro pasado, presente y futuro, pensé que sería divertido regalar algunos recuerdos ‘raros’ que he guardado a lo largo de los años hasta que salga nuestro álbum”, compartió Gomez, emocionada por su música conjunta.

La pareja lanzará su álbum el viernes 21 de marzo. Ya han lanzado tres canciones, ‘Call Me When You Break Up’, con Gracie Abrams, ‘I Can’t Get Enough’, con J Balvin y Tainy, y ‘Scared Of Loving You’.