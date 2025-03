El cantante Ne-Yo presenta públicamente a sus cuatro novias

Estados Unidos.

Ne-Yo defendió su estilo de vida durante una entrevista el 20 de febrero en el programa ‘Rickey Smiley Morning Show’, diciendo:

“No manipulo a nadie, no lavo el cerebro a nadie, no miento a nadie. Yo lo digo. Esto es lo que hay. Me gustas tú, pero también me gusta ella, y ella, y ella. Si te parece bien, vamos a pasarla muy bien’”.

Y añadió que la relación se basa en la honestidad y el consentimiento: “Siento que perdí mucho tiempo simplemente siendo deshonesto, hasta el punto de que si hubiera tomado este enfoque inicialmente, podría haberme ahorrado muchos dolores de cabeza y angustia”.

Antes de aceptar el poliamor, Ne-Yo estuvo casado con Crystal Renay de 2016 a 2022, y comparte con ella tres hijos: Shaffer Chimere Jr, de ocho años, Roman Alexander-Raj, de seis, e Isabella Rose, de tres años.

También tiene dos hijos -Madilyn Grace, de 14 años, y Mason Evan, de 13- con su ex Monyetta Shaw-Carter, y otros dos hijos -Braiden, de tres, y Brixton, de un año- con su ex Sade Jenea.

Al hablar de la reacción de sus hijos a su estilo de vida, Ne-Yo señaló:

“Ellos dicen: ‘Eh, ellas son las novias de papá’. Y yo les respondo: ‘Y así es, y así es, y así es. Les servirán sus cereales, les prepararán la comida y les lavarán la ropa. Y todo estará bien’”.