Eiza González fue despedida de ‘Plaza Sésamo’ cuando tenía solo cinco años

Madrid, España.

Eiza González fue despedida de ‘Plaza Sésamo’ por ser una “completa amenaza”.

La actriz, de 35 años, comenzó su carrera como actriz en México cuando sólo tenía cinco años, pero el programa infantil no tardó en “echarla” por sus travesuras.

En declaraciones a la presentadora invitada Brooke Shields en ‘The Kelly Clarkson Show’, admitió: “Estuve en ‘Plaza Sésamo’ durante un abrir y cerrar de ojos. Me echaron. Fue mi primer ‘despido’ en la vida. Básicamente era una niña hiperactiva, y también me gustaba alborotar a la gente. Era una auténtica amenaza. Tenían una maqueta de todo el set, estábamos saltando en ella y la rompimos. Y fui yo. Me despidieron de mi primer trabajo. Big Bird me despidió”.

Al raíz de lo que había hecho la estrella de ‘3 Body Problem’, su familia no estaba convencida de que fuera a triunfar como actriz.

Recuerda: “Mi madre me dijo: ‘No puedes ganarte la vida haciendo esto. Eres muy traviesa’”.

Pero Eiza estaba encantada de demostrarle a su madre que estaba equivocada.

Y añadió: “Seguro que encontré la manera de volver a esto, de alguna manera me las arreglé para entrar”.