Escrutinio especial: A revisión visual 691 actas de las 2,792 con inconsistencias

En medio del aumento de tensiones por el escrutinio especial y la falta de una declaratoria oficial, tanto Hall como López comparecieron el lunes ante los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa virtual, convocada a través de la plataforma Zoom.Durante su intervención inicial, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, aseguró que la comparecencia se dio tras lo que calificó como acciones sistemáticas de boicot al proceso electoral, orientadas —según dijo— a impedir la declaratoria de las elecciones generales.Hall también mencionó la reciente presentación de un recurso de habeas corpus por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) como un nuevo elemento que, a su criterio, agrava el escenario institucional.“Hoy, después de sufrir día a día, minuto a minuto, innumerables acciones de boicot al proceso electoral que buscan impedir la declaratoria de elecciones, hemos decidido comparecer públicamente para aclarar hechos y situaciones jurídicas en este contexto”, expresó Hall, antes de ceder la palabra a la consejera Cossette López.López afirmó de manera categórica que su integridad física, psíquica y emocional no se encuentra en riesgo, y que continúan trabajando activamente para que la declaratoria se realice dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.La consejera sostuvo que la situación que enfrentan responde exclusivamente a lo que calificó como una persecución política, impulsada por sectores que —según denunció— no desean que se concrete la declaratoria electoral.Señaló que se ha utilizado la institucionalidad del Estado de forma indebida, lo que, a su juicio, ha provocado un deterioro del Estado de derecho y ha puesto en entredicho el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.“El respeto a la soberanía del pueblo hondureño expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre nos obliga a adoptar decisiones de carácter personal y preventivo para salvaguardar nuestra seguridad e integridad”, manifestó López, al tiempo que aclaró que ambas consejeras permanecen en territorio nacional, y no en el extranjero.Las declaraciones de las consejeras se produjeron en un contexto de creciente presión internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó en la red social X su “profunda preocupación” por las acciones de ciertos partidos y candidatos que continúan perturbando el proceso electoral hondureño, e instó a cumplir oportunamente con las obligaciones legales para permitir al CNE finalizar los resultados oficiales.Advirtió, además que "cualquiera que obstruya o intente retrasar la labor del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble".