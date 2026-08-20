Sandra Bullock cuenta por primera vez cómo vivió la enfermedad de su pareja

Sandra Bullock habló por primera vez en profundidad sobre los últimos años de vida de su pareja, Bryan Randall, quien falleció en 2023, a los 57 años, después de una “batalla de tres años contra la ELA”, según informó su familia en un comunicado en aquel momento.
La actriz contó cómo cuidó a Randall durante su enfermedad y cómo el diagnóstico afectó a su familia durante una entrevista en el podcast “SmartLess”, presentado por sus amigos Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.
Al comienzo del episodio, Bullock recordó que ya había participado como invitada en el programa cinco años antes. Sin embargo, afirmó que “no estaba mentalmente presente durante aquel programa”. Cuando Bateman le preguntó qué le ocurría en ese momento, la actriz habló abiertamente sobre su relación con Randall.
Más adelante, Hayes dijo que Bullock le había confirmado antes de comenzar la grabación que finalmente estaba preparada para hablar sobre lo ocurrido. “Me siento segura para hablar con ustedes sobre esto”, les dijo a los presentadores.
“Lo que tengo ahora, no lo tendría que compartir si no hubiera pasado por eso. No querría volver a pasar por ello jamás”, dijo. “Aunque nunca se sabe, la vida es complicada. Pero no me permitieron hablar de ello. Esa fue la petición”.
Bullock reveló que Randall le pidió que no compartiera su diagnóstico con nadie, una situación que, según explicó, la aisló durante su tratamiento. El diagnóstico se produjo durante la pandemia de COVID-19, un periodo en el que también se distanció de amigos y familiares que podían servirle de apoyo.
La actriz declaró que en aquel momento estaba “en pánico” porque uno de sus dos hijos, Louis y Laila, padece “asma grave” y ella intentaba evitar que contrajeran el virus.
Bullock también habló sobre el proceso mediante el cual Randall descubrió que tenía ELA. Dijo que pasó más de un año sometiéndose a diferentes pruebas hasta que los médicos determinaron que padecía la enfermedad, que afecta al sistema nervioso.
“El suyo no era hereditario, lo cual, creo, es un gran alivio. Pero estuve observando durante un año y pico para ver qué era. Podría haber sido esto, podría haber sido aquello. Pero lo que vi, lo supe. Lo supe. Y hay que planificar con discreción”, compartió.
La actriz dijo que, después de cuidar a su padre, que estaba enfermo, y a su madre, que tenía cáncer, no sentía miedo. Sin embargo, sabía que tenía que ayudar a su pareja mientras se ocupaba de sus dos hijos pequeños, especialmente de Laila, quien veía a Randall como una figura paterna.
Finalmente, Bullock le contó a su hermana sobre el diagnóstico y dijo que ella fue la única otra persona que lo supo.
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Sandra Bullock: “Es un diagnóstico traumático"
La actriz recordó que contactó a varios médicos para averiguar si Randall podía ingresar a una lista de espera para ensayos clínicos. También dijo que tuvo el privilegio de poder pagar a los cuidadores que Randall necesitaba.
“Creo que no hablar durante un tiempo fue bueno, y luego, cuando la enfermedad física se sumó al aspecto de la salud mental —algo de lo que la gente no habla y que no le ocurre a todo el mundo—, fue una combinación bastante dura. Tuve enfermeras increíbles... son como cuatro hermanos mayores en mi cocina todas las mañanas”, compartió.
Además, Bullock trabajó con una terapeuta infantil para explicarles a sus hijos la condición de Randall. Comentó que Louis y Laila notaron los cambios físicos en él y afrontaron la situación de manera diferente.
Según Bullock, Louis se dio cuenta unos dos años antes de la muerte de Randall de que necesitaba distanciarse, mientras que Laila se mantuvo involucrada hasta aproximadamente seis meses antes de su fallecimiento.
“Pude aislar con una pared toda una sección (de mi casa) y crear una entrada diferente que tenía un jardín exterior y todo ese tipo de cosas”, dijo al explicar cómo logró mantener a los niños alejados de la situación.
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Bullock comentó que, al recordar aquella época de su vida, se da cuenta del impacto que tuvo en ella. En algunas fotografías de alfombra roja, dijo, nota que su piel luce grisácea.
“Sentí como si una nube negra me cubriera. Pensé: ‘Si digo algo al respecto, no quiero que nadie más sea culpado’”, explicó. La actriz dijo que sintió “alivio” cuando finalmente pudo sincerarse con sus amigas.
Aunque señaló que Randall tendría que explicar por qué quería que su enfermedad se mantuviera en secreto, añadió: “Creo que, en la etapa en la que se encontraba, tanto física como mentalmente, empecé a llorar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera. Era como si algo en mi cabeza me dijera: ‘Empieza el duelo ahora’. Porque sabía que yo sería su cuidadora, y podía ver, por ejemplo, el brillo en sus ojos que conocía... algo había cambiado”.
Continuó: “Es un diagnóstico traumático. Admiro profundamente a cualquiera que logre superar un diagnóstico así. Mi madre tuvo cáncer. Siempre tuvimos esperanza. Siempre hay esperanza de que algo mejore. Pero yo podía ver que había una oscuridad”.
Bullock reveló que sintió una persistente “culpa” por la muerte de Randall hasta aproximadamente un año antes de la entrevista. Dijo que, como madre, se sentía culpable de que sus hijos tuvieran que atravesar un momento tan difícil.
“Entonces alguien me dijo: ‘Si crees que los niños te eligen a ti, también eligen este camino. Este camino también es para ellos’”, contó. “Eso me quitó un peso de encima”.
Aun así, dijo que les pedía disculpas por lo sucedido. Bullock y Randall, un modelo convertido en fotógrafo, se conocieron en 2015, cuando él fue contratado para tomar fotografías en la fiesta de cumpleaños de Louis.
“Él es el amor de mi vida”, dijo Bullock sobre Randall en una entrevista de 2021 en “Red Table Talk”. “Yo pasé por un divorcio. Encontré al amor de mi vida”, dijo en aquel entonces. “Tenemos dos hijos preciosos; en realidad, tres hijos, su hija mayor. Es lo mejor del mundo. No quiero decir ‘Hazlo como yo lo hago’, pero no necesito un papel para ser una pareja y una madre dedicada”.