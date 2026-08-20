Sandra Bullock cuenta por primera vez cómo vivió la enfermedad de su pareja

Sandra Bullock habló por primera vez en profundidad sobre los últimos años de vida de su pareja, Bryan Randall, quien falleció en 2023, a los 57 años, después de una “batalla de tres años contra la ELA”, según informó su familia en un comunicado en aquel momento.

La actriz contó cómo cuidó a Randall durante su enfermedad y cómo el diagnóstico afectó a su familia durante una entrevista en el podcast “SmartLess”, presentado por sus amigos Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

Al comienzo del episodio, Bullock recordó que ya había participado como invitada en el programa cinco años antes. Sin embargo, afirmó que “no estaba mentalmente presente durante aquel programa”. Cuando Bateman le preguntó qué le ocurría en ese momento, la actriz habló abiertamente sobre su relación con Randall.

Más adelante, Hayes dijo que Bullock le había confirmado antes de comenzar la grabación que finalmente estaba preparada para hablar sobre lo ocurrido. “Me siento segura para hablar con ustedes sobre esto”, les dijo a los presentadores.

“Lo que tengo ahora, no lo tendría que compartir si no hubiera pasado por eso. No querría volver a pasar por ello jamás”, dijo. “Aunque nunca se sabe, la vida es complicada. Pero no me permitieron hablar de ello. Esa fue la petición”.

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Bullock reveló que Randall le pidió que no compartiera su diagnóstico con nadie, una situación que, según explicó, la aisló durante su tratamiento. El diagnóstico se produjo durante la pandemia de COVID-19, un periodo en el que también se distanció de amigos y familiares que podían servirle de apoyo.

La actriz declaró que en aquel momento estaba “en pánico” porque uno de sus dos hijos, Louis y Laila, padece “asma grave” y ella intentaba evitar que contrajeran el virus.

Bullock también habló sobre el proceso mediante el cual Randall descubrió que tenía ELA. Dijo que pasó más de un año sometiéndose a diferentes pruebas hasta que los médicos determinaron que padecía la enfermedad, que afecta al sistema nervioso.

“El suyo no era hereditario, lo cual, creo, es un gran alivio. Pero estuve observando durante un año y pico para ver qué era. Podría haber sido esto, podría haber sido aquello. Pero lo que vi, lo supe. Lo supe. Y hay que planificar con discreción”, compartió.

La actriz dijo que, después de cuidar a su padre, que estaba enfermo, y a su madre, que tenía cáncer, no sentía miedo. Sin embargo, sabía que tenía que ayudar a su pareja mientras se ocupaba de sus dos hijos pequeños, especialmente de Laila, quien veía a Randall como una figura paterna.

Finalmente, Bullock le contó a su hermana sobre el diagnóstico y dijo que ella fue la única otra persona que lo supo.

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