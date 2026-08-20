Rauw Alejandro: rumores de paternidad sacuden las redes

Rauw Alejandro habría dado la bienvenida a su primer hijo después de mantener en privado una relación de aproximadamente dos años y el embarazo de su pareja. La información fue difundida como exclusiva por el periodista Álex Rodríguez en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, de Univision. Hasta el momento, el cantante y su equipo de gestión no han confirmado públicamente el nacimiento.

Según Álex Rodríguez, Rauw Alejandro mantiene desde hace aproximadamente dos años una relación con una joven estudiante universitaria puertorriqueña a quien habría conocido poco después de su ruptura con la cantante Rosalía. De acuerdo con la información difundida en el programa, la pareja reside actualmente en Nueva York, donde ella continúa con sus estudios.

El periodista aseguró que ambos habrían llevado el embarazo con la máxima discreción y que el nacimiento habría ocurrido semanas antes de que se difundiera la información, a mediados de agosto de 2026. No obstante, no se ha confirmado públicamente la fecha del nacimiento.

"Poco después de esa relación con Rosalía, Rauw Alejandro conoció a una joven estudiante con la que hoy día vive en Nueva York. Ella le acompaña a prácticamente todos lados. Tienen una relación formal desde hace dos años y son, la verdad, bastante bonitos, bastante discretos", explicó el periodista durante la emisión del programa.

"Han llevado el embarazo con discreción máxima", aseguró Álex Rodríguez, quien también afirmó que el cantante estaría "feliz" en esta nueva etapa y completamente entregado a su recién nacido. "Se le cae la baba con el bebé", afirmó.

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La información sobre la supuesta paternidad de Rauw Alejandro llega después de que el artista mantuviera un perfil reservado respecto de su vida personal tras su ruptura con Rosalía en 2023.

Rauw Alejandro y Rosalía comenzaron su relación en 2020 y la hicieron pública en 2021. En marzo de 2023 anunciaron su compromiso a través del videoclip de Beso, una de las canciones que formaron parte de su proyecto conjunto RR.

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En ese entonces, el cantante había hablado sobre su deseo de tener hijos durante una entrevista en el programa Alofoke. "Yo quiero un par de hijos, los que Dios me de. Bueno, yo no soy el que los va a parir. Tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus responsabilidades también", declaró.

Meses después, en julio de 2023, ambos confirmaron que habían decidido tomar caminos separados.

Por ahora, la información sobre el nacimiento del supuesto primer hijo de Rauw Alejandro permanece sin confirmación oficial por parte del artista, su pareja o su equipo.