El regreso de Harry al Reino Unido: ¿quién costeará su tren de vida y su seguridad?

Londres

El regreso al Reino Unido de los duques de Sussex, Harry y Meghan, después de seis años viviendo en Estados Unidos, plantea interrogantes sobre sus medios de vida y su seguridad, al no formar parte de la Casa Real, así como sobre el vínculo que mantendrán con el heredero de la corona, Guillermo, quien no se habla con su hermano menor. La noticia del retorno de los duques ha sorprendido en el Reino Unido después de unos años tumultuosos, en los que lanzaron numerosas críticas contra la familia real y aseguraron que podían cubrir sus necesidades de manera independiente, sin ayuda de la monarquía. Desde hace un tiempo, el duque no había ocultado su deseo de volver a su país y de que sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, pudieran integrarse en la cultura y las costumbres británicas. Aunque nada parece definitivo, la decisión de la pareja de matricular a sus hijos en un colegio británico —aún no se sabe cuál— da una idea de que su plan es quedarse en el país a largo plazo. En opinión del tabloide Daily Mail, es probable que la decisión de los duques de trasladar a su familia al Reino Unido se perciba como la admisión más contundente hasta la fecha del fracaso de sus ambiciosos planes para "conquistar" EE.UU. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El príncipe Harry y Meghan llegaron a California en 2020 con Hollywood aparentemente a sus pies, respaldados por sus títulos reales, su fama mundial y la expectativa de vivir a largo plazo de contratos multimillonarios que, aparentemente, no han terminado de prosperar.

¿Cuál será el sustento de vida de los duques?

Queda por ver de qué vivirán en el Reino Unido si quieren mantener el tren de vida al que están acostumbrados y cuál será su residencia, ya que, como adelantó la prensa, no vivirán en una residencia real. Algunos medios conjeturan con la posibilidad de que vivan en los Cotswolds, en el oeste de Inglaterra, o en Northamptonshire, donde vive su tío el conde de Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales. Nadie niega que el rey Carlos III esté dispuesto a ayudar financieramente a su hijo menor, como lo está haciendo con su hermano Andrés tras la fuerte polémica por el pasado vínculo de este con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, que obligó al antiguo príncipe a alejarse por completo de la vida pública. Andrés vive ahora en una propiedad personal que el monarca le ha cedido. Lea también: Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por presunto montachoques

¿Quién costeará la seguridad?

Es de esperar que los duques de Sussex cuenten con un fuerte dispositivo de seguridad debido a su vínculo con el monarca, pero aún se desconoce quién lo financiará, dado que, al no ser miembros de la Casa Real, Harry y su familia no tienen derecho a que sea el contribuyente británico quien se haga cargo del abultado coste. El duque intentó sin éxito en los tribunales que fuera el Reino Unido el que pagara por su seguridad y la de su familia cuando está en suelo británico, al argumentar que había hecho una contribución al país cuando sirvió en su día como miembro del Ejército británico en Afganistán (30 semanas a lo largo de 10 años).

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