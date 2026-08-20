Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por presunto montachoques

La conductora deportiva de TUDN, Vanessa Huppenkothen, vivió momentos de tensión la noche del miércoles, cuando denunció en redes sociales haber sido víctima de un presunto montachoques en calles de la alcaldía Tlalpan.

Mientras conducía su vehículo, Huppenkothen transmitió en vivo la situación. En el video se observa cómo una camioneta frena de manera intencional frente a ella y le hace señas para obligarla a detenerse.

Visiblemente nerviosa, la presentadora expresó: “Oigan, este tipo está loco. Quiere que me pase. Ay no, Diosito santo. Si me matan, ya sabemos que fue este cabrón, G09BSF (placas)”. Sus palabras reflejaron el miedo que experimentaba en ese momento.

La comunicadora pidió apoyo a las autoridades y a la comunidad digital, al etiquetar cuentas oficiales del Gobierno de México. “Vengo sola, ayúdenme por favor”, escribió en sus redes sociales.

La tensión disminuyó cuando la camioneta se orilló y dos vehículos militares pasaron por la zona. Huppenkothen aprovechó ese instante para avanzar y alejarse del presunto agresor.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lea también: La DEA se suma a la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere