Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por presunto montachoques

La conductora deportiva de TUDN, Vanessa Huppenkothen, vivió momentos de tensión la noche del miércoles, cuando denunció en redes sociales haber sido víctima de un presunto montachoques en calles de la alcaldía Tlalpan.
Mientras conducía su vehículo, Huppenkothen transmitió en vivo la situación. En el video se observa cómo una camioneta frena de manera intencional frente a ella y le hace señas para obligarla a detenerse.
Visiblemente nerviosa, la presentadora expresó: “Oigan, este tipo está loco. Quiere que me pase. Ay no, Diosito santo. Si me matan, ya sabemos que fue este cabrón, G09BSF (placas)”. Sus palabras reflejaron el miedo que experimentaba en ese momento.
La comunicadora pidió apoyo a las autoridades y a la comunidad digital, al etiquetar cuentas oficiales del Gobierno de México. “Vengo sola, ayúdenme por favor”, escribió en sus redes sociales.
La tensión disminuyó cuando la camioneta se orilló y dos vehículos militares pasaron por la zona. Huppenkothen aprovechó ese instante para avanzar y alejarse del presunto agresor.
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Horas después, la conductora reapareció en sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores: “Tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo”.
Hasta el momento, Huppenkothen no ha precisado si presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ni ha identificado públicamente a los ocupantes de la camioneta.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya investiga el caso. A través de un comunicado, señaló que en la camioneta viajaban varias personas y que se trabaja en su localización.
La SSC indicó que realiza análisis de las imágenes difundidas en redes sociales y que se llevan a cabo acciones para identificar la unidad y a los ocupantes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El episodio pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los conductores frente a prácticas como los montachoques y subraya la importancia de la denuncia ciudadana y de la respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad.