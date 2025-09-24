Rihanna presentan a su tercera hija: Rocki Irish Mayers

Los Ángeles, California

La cantante barbadense Rihanna presentó a su tercera hija junto al rapero estadounidense A$AP Rocky.

La pequeña, llamada Rocki Irish Mayers, nació el 13 de septiembre de 2025 y fue presentada públicamente por la artista a través de una emotiva publicación en redes sociales. En la imagen compartida, la bebé aparece vestida de rosa y envuelta en mantas del mismo color.

La llegada de Rocki marca un nuevo capítulo en la vida familiar de Rihanna y Rocky, quienes iniciaron su relación en 2020 tras años de amistad y colaboraciones profesionales. Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más influyentes del espectáculo, combinando sus carreras con la crianza de sus hijos.

Antes de Rocki, la pareja ya había dado la bienvenida a dos niños: RZA Athelston Mayers, nacido en 2022 y Riot Rose Mayers, nacido en 2023.

Con la llegada de su primera hija, la familia mantiene una tradición muy personal: todos los nombres de sus hijos comienzan con la letra “R”, un guiño simbólico que refuerza la identidad del clan.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rihanna anunció su tercer embarazo durante la Met Gala 2025, donde sorprendió con un icónico look de Marc Jacobs. Cada etapa de su maternidad se ha convertido en una celebración de estilo y autenticidad.

En entrevistas previas, la artista había expresado su deseo de tener una niña, y ahora celebra con emoción la llegada de Rocki, a quien describió como “una bendición”.

La publicación de la cantante recibió una avalancha de felicitaciones por parte de celebridades y seguidores en redes sociales, quienes han seguido de cerca la evolución de la familia.

A$AP Rocky también ha manifestado en diversas entrevistas su entusiasmo por la paternidad y el deseo de formar un vínculo fuerte entre sus hijos desde temprana edad.