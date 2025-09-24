Jon Z dará show en el medio tiempo del partido tiktokers Honduras vs Brasil

Este viernes 26 de septiembre, el Estadio Olímpico Metropolitano será el epicentro de uno de los eventos más esperados por la comunidad digital hondureña: el enfrentamiento entre la selección de tiktokers de Honduras y sus pares de Brasil.
Y como si el partido no fuera suficiente, el show de medio tiempo estará a cargo del artista urbano puertorriqueño Jon Z, quien promete poner a bailar a toda la afición catracha.
¿Quién es Jon Z?
Jon Z, cuyo nombre real es Jonathan Resto Quiñones, es un productor musical, rapero y cantante puertorriqueño reconocido por su estilo irreverente y su versatilidad en géneros como el trap, reguetón y hip hop. Nació el 20 de mayo de 1991.
Conocido por su participación en el género del trap latino, ha lanzado álbumes exitosos como JonTrapVolta. Saltó a la fama con temas como “0 Sentimientos”, “Viajo Sin Ver” y múltiples colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Ñengo Flow y Farruko.
Su álbum debut, JonTrapVolta, alcanzó el número 1 en la lista Latin Rhythm de Billboard en 2017. Su participación en este evento marca un hito en la fusión entre la música urbana y el entretenimiento digital en Honduras.
El partido: Honduras vs Brasil
El encuentro forma parte de una serie de partidos amistosos entre creadores de contenido de distintos países. En esta ocasión, la selección de tiktokers de Honduras busca revancha tras caer 2-0 en São Paulo durante el primer duelo. El evento comenzará a las 6:00 p.m. y se espera una asistencia masiva en el estadio.
Jugadores confirmados – Honduras: Supremo – Capitán y organizador del evento. Brayan “La Playa” – Defensa clave. Moisés Almazán – Regresa tras lesión. Davis Flow – Delantero que viene de marcar en EE.UU. Fernando “Bocha” Tábora – Uno de los más destacados. Mr JC – Encargado del ambiente en la concentración. Soy Fresera – Se ganó su lugar tras buen rendimiento ante Nicaragua. Caracolito – Celebró su cumpleaños en el entrenamiento.Gerardo Marín – Reconvocado por petición popular.
Bajas importantes: Riñón, Metralleta, Marín (su participación sigue en duda pese a entrenar) y El Loco de la Selva, exentrenador, quien renunció recientemente para asumir un nuevo reto en Madrid.