Premios Emmy 2025: Lista completa de los ganadores

Los Ángeles, Estados Unidos

La comedia 'The Studio' lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, confirmó el 14 de septiembre la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.

A continuación la lista de los ganadores:

Mejor serie de comedia:

'The Studio'

Mejor serie de drama:

'The Pitt'

Mejor serie limitada:

'Adolescence'

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen ('The Studio')