Premios Emmy 2025: Lista completa de los ganadores

La gala reconoció a lo más destacado de la televisión estadounidense durante la temporada 2024-2025

  • 15 de septiembre de 2025 a las 05:57 -
  • Agencia EFE
El equipo de «The Studio»

 Foto: EFE
Los Ángeles, Estados Unidos

La comedia 'The Studio' lideró la 77 edición de los Premios Emmy con 13 galardones, confirmó el 14 de septiembre la Academia de Televisión de Estados Unidos, en una gala celebrada en el teatro Peacock de Los Ángeles.

A continuación la lista de los ganadores:

Mejor serie de comedia:

'The Studio'

Mejor serie de drama:

'The Pitt'

Mejor serie limitada:

'Adolescence'

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen ('The Studio')

El director canadiense Seth Rogen (d) y el guionista canadiense Evan Goldberg (i) reciben el premio Emmy al mejor director de serie de comedia.

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle ('The Pitt')

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower ('Severance')

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham ('Adolescence')

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti ('The Penguin')

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder ('Hacks')

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

El actor estadounidense Noah Wyle (i) y su esposa Sara Wells.

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa ('The Pitt')

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman ('Severance')

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper ('Adolescence')

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty ('Adolescence')

