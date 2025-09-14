La cuarta temporada de 'The White Lotus' se grabará en Francia, según Deadline

Los Ángeles, California.

La serie de suspenso, comedia y crítica social 'The White Lotus' rodará en Francia su cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para 2026, según adelantó este jueves en exclusiva Deadline.

La serie se trasladará así de un lugar exótico como lo fue Tailandia, donde se ambientó la tercera temporada, a un entorno más urbano.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de Blackpink).

'The White Lotus', una sátira social con elementos de drama y comedia, es uno de los proyectos más exitosos de HBO de las últimas temporadas.

Por las dos primeras temporadas, ha acumulado 15 premios premios Emmy y 2 Globos de Oro, mientras que la última emitida obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.