Paty Navidad rompe el silencio sobre la enfermedad que sufrió

México.

“Me deprimí por haber subido de peso. No por lo que dijera la gente (ríe), sino por el hecho de que no me sentía cómoda. Hice lo imposible por bajar: dejé de comer. Tenía dolores de cabeza y mareos. Sin embargo, no lo lograba. Me desesperé muchísimo. Después entendí que no dependía de mí, sino de las hormonas. Tengo una profesión muy exigente. Sabemos que a veces el peso no te ayuda a conseguir un personaje. Afortunadamente, ya estoy mejor.”



Afortunadamente, la actriz reveló que su estado de salud ya está mejor y que ha trabajado mucho para continuar así.