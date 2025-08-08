Pablo Alborán, Silvana Estrada, Guaynaa y Anuel se suman a invitados a la Semana Billboard

Miami.

El español Pablo Alborán, la mexicana Silvana Estrada, y los puertorriqueños Anuel AA y Guaynaa son algunos de los nuevos invitados a la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria de la música en español, que será en octubre en Miami Beach.

Billboard publicó una segunda lista de celebridades que participarán en el evento del 20 al 24 de octubre que incluye también a Alofoke, Ela Taubert, Humberto 'Humby' Viana, Julio Reyes Copello, Leo Rojas de Escuela de Nada, Molusco, Óscar Maydon, Xavi y Yami Safdie.

Alborán participará junto a Reyes Copello, productor colombiano, en 'Making the Hit LIVE', evento en el que "demostrarán cómo crean un éxito, ofreciendo una mirada profunda al proceso creativo", según la organización.

Anuel AA será el artista principal de la presentación 'En vivo' en el recinto Wynwood Marketplace, mientras que Guaynaa intervendrá con Grupo 5 en el panel 'Cumbia and Tropical Music Explosion', que explorará la expansión global del género.

La cantautora mexicana Silvana Estrada, la colombiana Ela Taubert y la argentina Yami Safdie encabezarán 'The Women's Panel: Global Rising', que "destaca el talento diverso y las poderosas voces de artistas latinas pioneras".

Estos artistas se sumarán a los ya anunciados, como Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, Kapo, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Ozuna y Venesti.

La conferencia se realiza en el teatro Fillmore Miami Beach, la ciudad donde se gestó la internacionalización de artistas latinos hace más de tres décadas.

"Estamos ansiosos por recibir este encuentro global que celebra las voces que están dando forma a la música latina. Eventos como este destacan a nuestra ciudad como un centro de innovación, cultura y conexión", declaró el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, en un comunicado.

Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, aseguró que la edición de este año "promete ser la más amplia hasta la fecha, con paneles cuidadosamente creados y oportunidades inmersivas".

"La Semana Billboard de la Música Latina ha evolucionado continuamente con el tiempo. Así es como hemos logrado mantenernos como una piedra angular de la industria durante más de tres décadas", sostuvo.

Billboard Latin Music Week 2025 comienza el lunes 20 de octubre de 2025 con una semana con actividades como conversaciones con artistas, paneles, presentaciones en vivo y talleres prácticos, y concluye el viernes 24 de octubre con un concierto final de celebración.

El programa, cuyos detalles finales se revelarán las próximas semanas, coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el jueves 23 de octubre.