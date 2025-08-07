Caso Cerati: hallan restos humanos y señalan a un sospechoso 41 años después

Buenos Aires

La aparición de restos humanos en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, colindante con la casa donde vivió el músico Gustavo Cerati, ha reabierto un caso que llevaba más de cuatro décadas sin resolverse. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los restos pertenecen a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido en julio de 1984.

La casa no era de Cerati, pero estaba al lado

Aunque inicialmente se mencionó que el hallazgo ocurrió en la casa del exlíder de Soda Stereo, los restos fueron encontrados en la propiedad contigua, donde aún vive la madre de Cristian Graff, el principal sospechoso. La familia Graff ha residido en esa vivienda desde los años 70.

El vínculo entre víctima y sospechoso

Cristian Graff, hoy de 56 años, era compañero de escuela de Diego en la ENET N.º 36. Un exalumno, testigo clave en la causa, aseguró que ambos eran amigos y que Diego le había dicho que iba a visitar a un amigo el día de su desaparición. En un grupo de egresados, resurgieron los apodos “El Gaita” (Diego) y “El Gallego” (Cristian), lo que llevó al testigo a declarar ante la fiscalía. Su testimonio fue clave para vincular a Graff con el caso.

Perfil del sospechoso

Graff trabaja como electricista y continúa viviendo en el barrio. Desde que se conoció su presunta relación con el crimen, bloqueó sus redes sociales y eliminó publicaciones, aunque su fotografía aún permanece visible en su perfil de Facebook. Según el periodista Pampa Mónaco, Graff se presentará con abogado y pedirá la extinción de la causa por prescripción. Aunque el fiscal Martín López Perrando avanza en la investigación, los más de 40 años transcurridos podrían impedir que se concrete una condena.

Reconstrucción forense

El EAAF identificó a Diego a partir de 150 fragmentos óseos hallados en el jardín de la vivienda, incluyendo cráneo, fémur, cadera y pies. También se encontraron objetos personales como un reloj Casio, una moneda japonesa y un corbatín escolar. La autopsia reveló que Diego falleció por una herida punzante en la cuarta costilla derecha. Además, se detectaron intentos fallidos de descuartizamiento, lo que indicaría un crimen violento y premeditado. La desaparición ocurrió en plena década de 1980, en un clima de desconfianza hacia las instituciones. La denuncia fue inicialmente desestimada por la policía con frases como: “Se fue con una mina, ya va a volver”, lo que dejó a la familia sin respuestas por décadas.

Diego antes del crimen