Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy por Adolescence

El actor británico Owen Cooper se convirtió este domingo en el intérprete más joven en recibir un premio Emmy, tras alzarse con el galardón a mejor actor de reparto por el drama psicológico Adolescence.
A sus 15 años, el joven que interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, superó el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy a mejor actor de reparto en una serie dramática por The Certain Summer, en 1973.
La miniserie de Netflix se perfila como una de las más premiadas de la 77.ª edición de estos galardones, que se celebran en el Teatro Peacock de Los Ángeles.
Owen Cooper: vida y trayectoria de una revelación actoral
Owen Patrick Cooper, nacido el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Cheshire (Inglaterra), es un actor británico que ha captado la atención internacional gracias a su sorprendente debut en la pantalla. A pesar de su corta edad, su talento lo perfila como uno de los rostros más prometedores de la industria audiovisual.
Infancia y primeros pasos
Criado en una familia de clase trabajadora —su madre es cuidadora y su padre trabaja en informática—, Owen creció junto a sus dos hermanos mayores. En sus primeros años, su pasión era el fútbol, llegando a formar parte del equipo juvenil sub-15 del Warrington Rylands.
Sin embargo, su rumbo cambió cuando comenzó a tomar clases de actuación en la escuela The Drama Mob, en Mánchester, donde descubrió su vocación artística.
Salto a la fama: Adolescence
En 2025, Owen debutó como actor en la miniserie de Netflix Adolescence, en la que interpreta a Jamie Miller, un adolescente acusado del asesinato de una compañera de escuela. Su actuación recibió elogios de la crítica y lo convirtió en el actor masculino más joven en ganar un premio Emmy en la categoría de mejor actor de reparto en serie limitada.
La producción se destacó por su estilo narrativo innovador, con un episodio de 52 minutos rodado en plano secuencia, en el que Owen compartió escena con Erin Doherty, quien interpretó a su psicóloga infantil.