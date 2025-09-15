Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy por Adolescence

Los Ángeles (EE. UU.),

El actor británico Owen Cooper se convirtió este domingo en el intérprete más joven en recibir un premio Emmy, tras alzarse con el galardón a mejor actor de reparto por el drama psicológico Adolescence.

A sus 15 años, el joven que interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 acusado del asesinato de una compañera de clase, superó el récord que hasta ahora ostentaba Scott Jacoby, quien tenía 16 años cuando ganó el Emmy a mejor actor de reparto en una serie dramática por The Certain Summer, en 1973.

La miniserie de Netflix se perfila como una de las más premiadas de la 77.ª edición de estos galardones, que se celebran en el Teatro Peacock de Los Ángeles.