Oriana Marzoli es expulsada de La Casa de los Famosos 6

La participante Oriana Marzoli fue expulsada de La Casa de los Famosos 6 tras una serie de conflictos que marcaron su paso por el reality. Su salida se produjo luego de que la producción solicitara al público votar para decidir su permanencia. Durante su estancia, Marzoli protagonizó enfrentamientos con varios integrantes del programa. Entre los más destacados se encuentran sus discusiones con Laura Zapata y Fabio, con quienes sostuvo tensos intercambios durante las galas de nominación, cuestionando estrategias y generando confrontaciones verbales. Asimismo, su relación con el llamado cuarto Tierra estuvo marcada por la fricción. Su actitud fue percibida como provocadora por sus compañeros, lo que afectó la convivencia y derivó en sanciones impuestas por “La Jefa”, figura que regula la dinámica dentro del programa. FOTOGALERÍA: Grey’s Anatomy despedirá a dos figuras clave en su temporada 22

Entre los momentos más tensos se registraron constantes provocaciones, gritos y acusaciones. Aunque no se reportaron agresiones físicas, parte de la audiencia consideró que su comportamiento cruzó la línea hacia la violencia verbal. La decisión de expulsarla representó un giro relevante en el formato del programa, al involucrar directamente al público en una determinación disciplinaria de este tipo. Como resultado de la votación, Oriana Marzoli se convirtió en la primera expulsada oficial de la temporada. La respuesta del público reflejó un rechazo a las actitudes que consideraron inapropiadas dentro del espacio televisivo.

Trayectoria de Oriana Marzoli: sus renuncias y expulsiones de otros realities