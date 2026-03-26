Grey’s Anatomy despedirá a dos figuras clave en su temporada 22

La serie Grey’s Anatomy se prepara para decir adiós a dos de sus personajes más emblemáticos en el final de su temporada 22. Kim Raver y Kevin McKidd abandonarán el drama médico de ABC tras años de trayectoria en la producción.
El último episodio de ambos actores será el final de temporada, programado para el jueves 7 de mayo a las 22:00 (hora del este) en ABC, y disponible al día siguiente en Hulu. Antes de ese cierre, quedan tres episodios por emitirse, previstos para el 26 de marzo, 2 de abril y 30 de abril.
Kevin McKidd se integró a la serie en 2008 durante la quinta temporada, interpretando al Dr. Owen Hunt. Además de su papel como actor, ha tenido una destacada participación como director, con 48 episodios a su cargo, incluido el episodio final de esta temporada.
Por su parte, Kim Raver se unió en 2009 con un papel recurrente como la Dra. Teddy Altman, y posteriormente pasó a formar parte del elenco principal. Tras una salida temporal, regresó en temporadas posteriores hasta consolidarse nuevamente como figura central desde la temporada 15.
Ambos personajes han estado estrechamente vinculados dentro de la trama. Owen y Teddy han mantenido una relación intermitente que evolucionó desde la amistad hasta el matrimonio, con hijos en común, aunque recientemente atravesaron un divorcio.
La creadora Shonda Rhimes adelantó que la historia de estos personajes tendrá un cierre satisfactorio, sugiriendo un “final feliz” para la pareja, pese a las dificultades que enfrentaron a lo largo de la serie.
En declaraciones, Kevin McKidd expresó su gratitud por su paso por la producción, destacando el impacto creativo y personal que tuvo en su vida, así como su interés en emprender nuevos proyectos en el futuro.
Kim Raver también compartió su agradecimiento, señalando que interpretar a Teddy Altman ha sido una experiencia significativa en su carrera. Reconoció el trabajo del equipo creativo y el apoyo de sus compañeros de reparto.
De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la salida de ambos actores responde a decisiones creativas relacionadas con el cierre de sus historias. No obstante, la producción deja abierta la posibilidad de futuras apariciones.
La productora ejecutiva Meg Marinis destacó la contribución de ambos intérpretes tanto frente como detrás de cámaras, subrayando que, aunque sus historias concluyen, su legado permanecerá en la serie.