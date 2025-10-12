Muere el actor estadounidense Jimmy Shaw

Falleció el actor Jimmy Shaw a los 59 años, según confirmó su representante este sábado 11 de octubre, según citó el servicio de noticias N+.

Reconocido por su trayectoria en producciones en español, idioma que no era su lengua materna, el intérprete logró conquistar al público tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Desde hace tres años, el actor enfrentaba una lucha contra el cáncer de páncreas. En septiembre pasado, la actriz Cristina Castaño compartió en redes sociales la delicada situación que atravesaba su amigo.

Aunque logró superar la enfermedad tras un tratamiento, en 2024 el cáncer reapareció y Shaw iba a ser operado en Lisboa, Portugal. En ese contexto, Castaño solicitó apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

Este sábado 11 de octubre, la artista publicó en Instagram: " Hoy se nos ha ido Jimmy Shaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso".

En su mensaje, también agradeció a quienes colaboraron para costear la cirugía que, lamentablemente, no pudo realizarse. Originario de Los Ángeles, California, Shaw nació en 1966 y se formó como actor en Nueva York.

En el año 2000 viajó a España con la intención de perfeccionar su español, pero terminó estableciendo su residencia en ese país, donde alcanzó gran notoriedad gracias a su participación en series como 'La que se avecina'.

Jimmy Shaw desarrolló su carrera en teatro, cine y televisión, destacando especialmente en esta última.

En el ámbito televisivo en español, participó en títulos como 'Águila roja', 'Cuéntame cómo pasó', 'El tiempo entre costuras', El Ministerio del Tiempo y 'La fortuna', entre otras. También tuvo participaciones en series estadounidenses como 'Will & Grace'.