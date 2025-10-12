Confirman que Katy Perry tiene nuevo amorío con Justin Trudeau, un político canadiense

La artista estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmaron las especulaciones sobre su vínculo sentimental tras ser vistos en una escena íntima.

El encuentro se llevó a cabo sobre el Caravelle, el yate de la cantante, en la costa de Santa Bárbara, en California, a finales de septiembre de este año.

Las imágenes, difundidas por Daily Mail, muestran a la pareja en gestos de afecto y cercanía, despejando las dudas sobre la naturaleza de su relación.

El suceso quedó registrado por un turista a bordo de una embarcación de avistamiento de ballenas. De acuerdo con su testimonio citado por el tabloide británico, “ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse”.

El reconocimiento de Trudeau fue inmediato para el testigo, gracias al tatuaje de un cuervo Haida que el político lleva en su brazo izquierdo, símbolo de la cultura indígena canadiense y referencia habitual durante su gestión pública.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Durante la jornada, Perry, de 40 años, vestía un traje de baño negro y disfrutaba de un breve receso entre las presentaciones de su gira mundial Lifetimes.

Trudeau, de 53 años, vestía únicamente un pantalón de mezclilla. Fotógrafos de Daily Mail detallaron que la pareja fue captada abrazándose de forma estrecha y en actitud cariñosa sobre la cubierta principal, aparentemente ajenos a la presencia de otros turistas en la zona.

El vínculo sentimental quedó en evidencia después de semanas de rumores surgidos tras la visita de la estrella pop a Montreal. En julio, ambos protagonistas fueron observados durante una cena privada en el restaurante Le Violon en esa ciudad canadiense.

Al día siguiente, fueron fotografiados paseando juntos en Mount Royal Park, lo que avivó la especulación en medios de comunicación y redes sociales.

La publicación de las imágenes coincidió con nuevas declaraciones de fuentes cercanas a Katy Perry y Justin Trudeau citadas por Cosmopolitan. Según el medio, “Katy está muy, muy interesada en él. Dice que es un gran partido, un hombre de calidad”, afirmó una persona del entorno de la cantante.

“Se gustan mucho”, añadió la fuente, al calificar la comunicación como entusiasta, aunque no constante debido a los compromisos personales de ambos.

Desde las primeras imágenes juntos, los protagonistas han evitado comentar públicamente sobre la relación. Ni sus representantes ni ellos mismos respondieron a solicitudes formales de información realizadas por la prensa internacional, lo que incrementó la atención mediática.

Al respecto, Cosmopolitan también recogió testimonios de allegados a Trudeau que aseguraron que el político, tras su separación en 2023 de Sophie Grégoire, ha recibido numerosas propuestas sentimentales, pero su acercamiento a Perry habría significado “un soplo de aire fresco” en su vida.

El fin de las relaciones previas de ambos abrió espacio para esta nueva etapa personal. Katy Perry anunció su ruptura con el actor británico Orlando Bloom a mediados de este año, con quien comparte una hija de cinco años, mientras que Trudeau separó caminos con Grégoire tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.