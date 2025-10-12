La Granja VIP, el nuevo reality show que le monta la competencia a "La Casa de los Famosos"

La Granja VIP es un reality show que apuesta por competir con el fenómeno de La Casa de los Famosos México desde la señal de TV Azteca, sobresalen filtraciones que alimentan la incertidumbre en torno al listado final de participantes.

Según información que circula en plataformas digitales, el formato anunciará durante la gala inaugural cinco nombres adicionales, entre quienes destacan Sergio Mayer Mori y Fabiola Campomanes.

Estas expectativas se suman al interés mediático que acompaña al concurso agrícola, conducido por Adal Ramones, programado para iniciar la noche de este domingo 12 de octubre.

La producción busca reunir a 16 participantes, aunque hasta la fecha solo existen 11 confirmados oficialmente. Entre ellos figuran Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, César Doroteo, Manola Diez, Kike Mayagoitia, Carolina Ross, Lis Vega y Omahi, de acuerdo con la descripción oficial emitida por TV Azteca.

Durante la primera gala, los organizadores revelarán los cinco cupos restantes en un intento por incrementar el efecto sorpresa y potenciar la conversación en redes sociales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las teorías sobre los participantes sorpresa han cobrado fuerza ante publicaciones realizadas en cuentas especializadas de X, como la identificada como ‘La tía Sandra’, citada por TV Azteca.

De acuerdo con esta fuente, Fabiola Campomanes habría recibido la invitación para unirse a La Granja VIP como reemplazo de la cantante Wendolee, quien no pasó la prueba médica previa al aislamiento.

El acuerdo salarial alcanzado por la actriz, quien cuenta con experiencia en realities televisivos tras haber competido en MasterChef Celebrity, rondaría los 435.000 pesos semanales, cifra que habría sido determinante para aceptar el reto de convivencia bajo aislamiento y trabajo rural.

En el caso de Sergio Mayer Mori, hijo de la actriz Bárbara Mori y el exdiputado Sergio Mayer, la confirmación gana sustento gracias a una publicación en sus historias de Instagram donde comunica:

“Ya no tengo cel. Nos vemos en diciembre”. Dicha frase coincide con la fecha de salida prevista para el reality, que concluirá el 21 de diciembre de 2025 tras diez semanas de transmisiones ininterrumpidas.

La inclusión del ex actor de Rebelde -Netflix- responde al interés de captar público joven y perfilar enfrentamientos estratégicos con integrantes de perfiles diversos.

El rumor sobre los últimos granjeros no se limita a Mayer Mori y Campomanes. En círculos digitales, circula una lista filtrada que incluye a otras figuras conocidas de la pantalla mexicana: Carlos Quirarte, exconductor del matutino “Venga la Alegría”; Sabrina Sabrock, cantante y personalidad mediática; Uriel Estrada, cronista y reportero; así como Marcela Iglesias, empresaria radicada en Estados Unidos.

Aunque ni la producción ni los representantes de estos famosos han oficializado su participación hasta este momento, la conversación digital alimenta versiones cruzadas sobre la alineación definitiva del programa.