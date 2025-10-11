Famosos reaccionan a la muerte repentina de Diane Keaton

Estados Unidos.

Hollywood está de luto por una leyenda. Diane Keaton, quien protagonizó películas icónicas como "El Padrino", "El Club de las Primeras Esposas", "Annie Hall" y muchas más durante sus casi seis décadas en Hollywood, falleció este 11 de octubre a los 79 años, según confirmó su representante a la revista People. Tras la noticia de su fallecimiento, sus antiguos colegas, incluida su coprotagonista en "El Club de las Primeras Esposas", Bette Midler, expresaron su pesar. "La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido", escribió Bette en Instagram el 11 de octubre. "No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me pone. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia, ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así. Lo que vieron fue quién era... ¡oh, la, lala!". En cuanto a la hija de "El padre de la novia", Kimberly Williams-Paisley, escribió en su propio homenaje: "Diane, trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única, y fue emocionante estar a tu lado por un tiempo. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa".

Viola Davis expresó su incredulidad ante la noticia, antes de compartir un sentido mensaje a su difunta amiga. "¡No! ¡No! ¡No! ¡Dios, todavía no, NO! ¡Hombre! Definiste la feminidad", comentó la estrella de ´How to Get Away With Murder´. "El patetismo, el humor, la ligereza, tu juventud y vulnerabilidad siempre presentes: tatuaste tu alma en cada papel, haciendo imposible imaginar a otra persona interpretándolos". "¡Eras innegablemente tú! ¡Sin complejos! Te quería", continuó Viola. "Descansa en paz. Qué Dios bendiga a tu familia, y sé que los ángeles te traerán de vuelta a casa". Josh Gad recordó cuánto lo inspiraron sus películas y lo que significó compartir un set de rodaje con ella. "¡Qué pérdida tan monumental!", escribió la estrella de "Frozen". "Diane Keaton definió mi amor por el cine de muchas maneras. Desde ´Annie Hall´ hasta ´El Padrino´, desde ´El Club de las Primeras Esposas´ hasta ´Baby Boom´, desde ´El Padre de la Novia´ hasta ´Alguien Tiene que Ceder´, su currículum era nada menos que icónico y digno del Salón de la Fama". "Tuve la gran suerte de trabajar con ella hace muchos años en un piloto de HBO que no se produjo", continuó, "y me encontré con una de las personas más humildes, despiadadamente divertidas e increíblemente talentosas que he conocido". Añadió: "En muchos sentidos, este año se definirá por la pérdida de un Hollywood que nunca volveremos a ver. Simplemente no hay sustitutos para un Gene Hackman, un Robert Redford o una Diane Keaton. Fueron los inconformistas que ayudaron a redefinir el cine para una generación, y perderlos es como perder también una oportunidad inactiva de regresar a esa época dorada inalcanzable. Mi más sentido pésame a toda la familia de Diane en este momento tan difícil. QEPD". Luke Evans, por su parte, compartió un recuerdo de su día juntos en Wimbledon. “Qué día tan triste. Descansa en paz #dianekeaton”, escribió Evans junto a una selfie de ambos en el torneo de tenis de 2016. “Una actriz brillante, de buen corazón y llena de gracia, con un espíritu independiente radiante”. Como lo expresó la actriz y guionista Nia Vardalos: “Gracia. Estilo. Talento. Sobre todo, una comediante que dejó el listón muy alto para todos los que vinimos después. Descansa en paz, dulce y divertida Diane Keaton”.