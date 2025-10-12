Novia de Toni Costa habla de Adamari López: "Ella va a ser tu socia para el resto de tu vida"

El bailarín español Toni Costa ha demostrado que, a pesar de haber terminado su relación sentimental con Adamari López hace más de cuatro años, mantiene con ella una convivencia respetuosa y cordial, especialmente por el bienestar de su hija en común Alaïa.

Pero, ¿qué es lo que tiene que decir su actual novia Libni 'Mimi' Ortiz sobre la relación actual que el español sostiene con la presentadora de Desiguales?

En una reciente transmisión en vivo junto a su actual pareja 'Mimi' Ortiz, el también instructor de zumba compartió profundas reflexiones sobre las dinámicas familiares tras una separación.

Durante la conversación, abordó uno de los errores más comunes que, según él, cometen algunas parejas: permanecer juntas únicamente por los hijos.

" El error común es estar en una relación por los hijos. No toquemos el tema ni cómo ha estado ni cómo ha dejado de estar, no pienso tocarlo en ese punto, solamente el que si no tienes que estar como tienes que estar con alguien no lo hagas por los hijos. Cien por cien los hijos el día de mañana te van a reclamar 'por qué estuviste con papi y mami si no estabas como tenías que estar'", expresó con firmeza, según consignó People en Español este 10 de octubre.

Destacó que no se trata únicamente de llevarse bien por obligación, sino de construir una relación sana desde el respeto mutuo.

"Con el tiempo te das cuenta de que no nace de ahí, nace de uno mismo. Yo me quiero llevar bien con ella (Adamari) por mí, después por ella porque es la mamá de mi hija. Y si esa base está fuerte, sólida y llena de ese amor de papás y de uno mismo evidentemente lo que recibe nuestra hija es lo mejor que puede recibir en ese punto", afirmó.

Por su parte, 'Mimi' Ortiz, quien también es madre, coincidió plenamente con la visión de Costa.

"Si usted ama a alguien verdaderamente ese amor no se va, o sea simplemente se transforma, cambia a otra forma de amar. Siempre lo digo, usted se puede pelear con su mamá y no hablarle, pero usted no la deja de amar cuando es amor de verdad", comentó la costarricense.

"Cuando no fue amor de verdad pasa eso que entonces 'no estás conmigo y te destruyo'. Creo que eso pasa mucho y lastimosamente hay parejas que usan a los hijos como armas de destrucción y al final los únicos que llevan la consecuencia son ellos", aseveró.

Ortiz concluyó con una reflexión sobre el amor en sus distintas formas: "Entonces es un tema de amor, de amor a uno mismo, de amor a la expareja. No es que tú la amas como pareja".

"Pero el amor que tú le tienes a ella no deja de existir".

"Solamente se transformó a otra forma de amar y esa es la forma en que el amor trabaja porque si no entonces no fue amor, fue dependencia, fue ego", dijo.

"Al final tenemos un proyecto en conjunto que en mi caso es Jay (el hijo que ella ya tiene) y en tu caso es Alaïa y es sacarlo adelante", apuntó.

" Adamari va a ser tu socia para el resto de tu vida y el papá de Jay va a ser mi socio para el resto de mi vida y es inteligente lograr que esa sociedad, por el bien del amor más grande que tenemos en conjunto, (que) salga adelante".