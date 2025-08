Mick Jagger quiere tener otro hijo a los 82 años

Consultada sobre la relación que mantiene con Jagger, Hamrick lo calificó como “el padre más increíble, maravilloso y amoroso” y añadió: “Me siento muy segura en mi relación. Siempre habrá rumores, pero sé lo que tenemos Mick y yo, así que no presto atención”.

“ Ella no exige matrimonio , eso no es una prioridad para ella”, afirman allegados.

Desde hace 11 años, la pareja mantiene una relación estable y desde hace tres están comprometidos, aunque no parece haber planes inmediatos de boda.

A pesar de la diferencia de edad y de los antecedentes sentimentales de Mick Jagger , personas del entorno señalaron que Melanie Hamrick “nunca menciona el tema de la edad ni la diferencia generacional; ese no es un asunto en su relación”.

El músico británico, quien se ha mostrado reacio al matrimonio en los últimos años, no descartó la posibilidad de ampliar su familia.

Mick Jagger , líder de los The Rolling Stones , celebró su cumpleaños número 82 en Londres rodeado de familiares y exparejas.

Karis Hunt Jagger, nacida en 1970, fue la primera hija de Mick Jagger junto a la actriz Marsha Hunt. Graduada de Yale y productora ejecutiva de la serie documental High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America, es madre de Mazie y Zak.

Jade Sheena Jezebel Jagger nació en 1971, fruto del matrimonio con Bianca Jagger. Fue modelo y diseñadora de joyas, y es madre de tres hijos: Assisi, Amba y Ray. Además, es abuela de Ezra, Romy y River.

Con Jerry Hall, Jagger tuvo cuatro hijos: Elizabeth Scarlett Jagger (1984), modelo y activista; James Leroy Augustin Jagger (1985), músico y actor protagonista en la serie Vinyl; Georgia May Jagger (1992), modelo y empresaria; y Gabriel Luke Beauregard Jagger (1997), periodista y fundador del sitio digital Why Now.

La séptima descendencia del músico llegó en 1999, cuando la modelo brasileña Luciana Gimenez Morad dio a luz a Lucas, aficionado a la moda y activo en redes sociales.

El hijo más joven, Deveraux Octavian Basil Jagger, nació en 2016. Actualmente tiene ocho años y es fruto de la relación con Melanie Hamrick.